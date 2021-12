Ut på covertur

Fleet Foxes slenger seg på coverkaoset.

«Shore» var et av fjorårets beste album. Nå kommer oppfølgeren.

Fleet Foxes: «A very lonely solstice» (Anti)

Under vintersolverv 2020 livestrømmet Robin Pecknold en nestenalene-konsert i Brooklyn omringet av kamera og et nedstengt New York. Fleet Foxes hadde nettopp gitt ut «Shore», et av årets beste album.

Ett år senere er det på med turskoene og pysjamasen, igjen. Kom deg inn, eller ut på tur, for barene er stengt, treningslokalene er stress og vi har ikke kontroll. Fleet Foxes har skapt lydsporet til den tomme fjellturen og tårevåte sofaen.

Noen tror verdens artister lukker sin kreative kiste til det er penger i kulturlivet igjen. Andre sier at kulturkisten er tom etter to tunge år hånd i hånd med helsevesenet. Det har satt et enormt preg på musikkåret med nyinnspilte melankoliversjoner av gammel musikk.

Coverkaoset er på vei til å bli et viktig musikkhistorisk øyeblikksbilde av tiden der vi ikke klarte å skape mer. Men musikken får nytt liv i tomheten. Heldigvis.

Beste spor: «I’m not my season», «Can I believe you».