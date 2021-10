Kafka som cyber-skrekk

BOK: Ubehagelig aktuelt om hacking, identitetstyveri og når den gode vilje ødelegger.

Victoria Durnak, født i Oslo i 1989, debuterte i 2010 med diktsamlingen «Stockholm sier».

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Victoria Durnak: «Evelyns innboks». Roman. 134 sider. Flamme.

På 50-årsdagen opplever Evelyn å få innboksen hacket og gjort tilgjengelig på nettet for hvem som helst. Fortrolige utvekslinger med venninner og en hemmelig 20 år lang relasjon til en franskmann får uante konsekvenser.

Vi møter henne flere år etterpå, da hun er arbeidsløs og venneløs, skilt og uten kontakt med barna. Hun bor avsondret i en hytte i skogen uten innlagt vann og kjører et vrak av en pickup. En dag oppsøkes hun av journalisten Astrid, som vil intervjue henne om det som skjedde den gangen. Idet historien rulles opp og Evelyn blir stadig mer paranoid i jakten på cyberterroristene som har ødelagt livet hennes, dreies romanen også fra noe kafkaesk henimot thrillersjangeren.

Språket er enkelt, stedvis kanskje i overkant detaljert, og legges av og til unødig i strekk: Pickupens rustfrie områder utgjør et mindretall av karosseriets kvadratcentimeter.

Tematisk er dette uansett aktuelt nok. Victoria Durnak (f. 1989) har også tidligere vært opptatt av møtesteder og teknologi. Her utforsker hun begge. Cyberspace er et nytt «møtested» som vi daglig oppsøker i en rørende naiv tillit til at de store multinasjonale aktørene lojalt vil vokte våre hemmeligheter og respektere vårt privatliv.

Durnak viser hvor mange det berører og de vidtrekkende konsekvensene det får når hvem som helst får tilgang til hva vi tenker, liker og er, og hvor maktesløs den enkelte blir når noen drar ut kontakten. Romanen kan godt leses som en kritikk av Facebook, Hotmail og Google og de, men fremstår først og fremst som en ny fortelling om at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

For det er ikke Zuckerberg & Co som har ødelagt livet til Evelyn, det er noen überkule svenske rikmannsdøtre som lirer av seg utsagn av typen «sult er så patetisk» og som ikke ser rekkevidden av sine handlinger fordi nasen står i veien.

De tar valg på alles vegne og koker i hop en totalitær nesetippidealisme som er drevet av gode intensjoner, men som rammer blindt og er uten realisme. Det minner i grunnen om ganske mye i samtiden. Og som Evelyn selv sier: De skjønner ikke at de bare er en del av den samme dritten.