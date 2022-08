Mistet håret av gamle traumer

ROMAN: Dette er slett ikke den første boken som skildrer seksuelle forhold mellom ung kvinne og godt voksen mann. Men den er lesverdig likevel.

Hilde Rød-Larsen har skrevet en lesverdig bok om en kvinne som sliter med sin egen fortid.

Nancy Øvrehus

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hilde Rød-Larsen: Diamantkvelder. 252 sider. Aschehoug.

Hilde Rød-Larsen debuterte med romanen «Sommertid» i 2019 og fikk temmelig gode kritikker for debutboken. Nå er hun tilbake med «Diamantkvelder», som allerede er solgt til Danmark.

Agnes har en datter fra et tidligere ekteskap og er gift for andre gang. Og Agnes har kontroll! Men idet ektemannen drar på forretningsreise, skjer det noe. Hun begynner å miste håret samtidig som det begynner å dukke opp fragmenterte minner fra ungdomstiden. Historier og bilder fra tiden studievenninnen og det seksuelle forholdet Agnes fikk til faren hennes. Hun husker diamantkveldene – øyeblikkene som skinte så sterk at man ble sliten fordi man var litt for mye. Øyeblikk som aldri kunne gjenskapes. Men hvor var Agnes oppi dette, og hvem er hun egentlig nå?

Det er mye jeg virkelig liker ved denne boken. Den fragmentariske stilen som bygger opp under den ukontrollerbare strømmen av minner. Og ikke minst oppdelingen av teksten, der jeget selv går over til å fortelle i tredjeperson fordi fortellingen blir for personlig, for nær og altfor tøff. Men også det sikre og gode språket, for å nevne noe.

Når det er sagt, blir første del litt for langtekkelig for min del og i tillegg har denne romanen kanskje litt i overkant mye til felles med «Jente, 1983» av Linn Ullmann og «Samtykket» av Vanessa Springora. Har du lest begge disse, er vel tematikken godt dekket. Men det skal sies at Rød-Larsen kanskje tar oss et hakk videre i denne romanen. Så har du ikke fått med deg de nevnte romaner, anbefaler jeg deg virkelig å lese denne boken. For skrivemessig er det mange gode grep her.

«Diamantkvelder» vil kanskje få deg til å fundere litt over deg selv. Den fikk i alle fall meg til å tenke litt nytt om hvem og hva jeg egentlig er. Er jeg mine egne fortellinger, eller lager jeg mine egne fortelling i etterkant og så blir den jeg er ut fra dette? Er det faktisk mulig å fri seg fra sin egen bagasje? Absolutt spennende tanker som forfatteren sparker i gang gjennom denne romanen.