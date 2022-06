Tegneserie om misjonærbarn kåret til årets beste

Lene Asks dokumentariske tegneserie «O bli hos meg» – om misjonærbarn som vokste opp atskilt fra foreldrene – vant i helgen prisen for Årets tegneserie.

Lene Ask vant prisen Årets tegneserie under Oslo Comics Expo sist helg.

NTB

«O bli hos meg» har vunnet en gjev pris.

Prisen Årets tegneserie deles ut av Grafill, Tegnerforbundet, Tronsmo bokhandel og Serieteket på Deichman Grünerløkka under tegneseriefestivalen Oslo Comics Expo. I tillegg til hederen følger en pengepremie på 40.000 kroner.

Lene Ask føyer seg til tidligere vinnere som blant annet «Gulosten. Gentlemansforbryteren» av Kristian Krohg-Sørensen, som vant prisen i fjor.

«På mesterlig vis får Ask frem følelser og sterke historier gjennom tekst og illustrasjoner. Det er umulig å ikke bli berørt. «O bli hos meg» er et godt eksempel på tegneseriejournalistikk, der intervjuer og bilder flettes sømløst sammen til et viktig og tilgjengelig dokument over en lite kjent del av Norges historie», heter det fra juryen.

– Jeg tror kunst og litteratur kan hjelpe oss til å forstå andres erfaringer bedre, slik at vi også kan lære av det, sa Lene Ask da NTB intervjuet henne da «O bli hos meg» utkom i fjor.

Hun er født i 1974, kommer fra Stavanger og er utdannet fotograf ved Kunsthøgskolen i Bergen – men mest kjent som tegneserieskaper og forfatter av barne- og ungdomsbøker.