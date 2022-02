Minnenes uutholdelige letthet

Et familiegravsted blir gravitasjonspunktet for Kjersti Ericssons enkle og dyptloddende slektsroman.

Kjersti Ericsson debuterte i 1968 med diktsamlingen «Fotnoter i rødt». Siden har hun utgitt en rekke romaner og diktsamlinger.

Kjersti Ericsson: «Den andre døden». Roman. 240 sider. Oktober.

Mens datamaskiner kan lagre avsindige informasjonsmengder som «minne», glemmer mennesket nesten alt som ikke er viktig for oss. Slik blir det plass i hukommelsens merkverdige rom til å slipe og polere virkelig verdifulle erfaringer.

Men tiden er ikke alltid like lojal mot enkeltmenneskenes minner. Gjennom generasjonene vil stadig mindre informasjon om de døde tilkomme etterkommerne. Slik formes og endres korrekte eller feilaktige minner, inntil også de opphører. Når ingen lenger uttaler den dødes navn, inntreffer det som jødisk tradisjon har kalt «den andre døden».

Det er denne forfatter og forteller Kjersti Ericsson vil skåne sin far og hans seks søsken for. Romanen hun skriver om familien, er den siste i en rekke skjønnlitterære utgivelser fra Ericsson, som også er psykolog og professor i kriminologi.

Familiegravstedet blir sammen med onkelen Gunnars dødsbo utgangspunkt for fortellingen. Bitvis synliggjøres bildet av en familie som «ingen kom uskadd fra». Fire av sju søsken unnslapp tuberkulosedøden, men også for de overlevende levde smitten videre – den som virker på sinnet, på tankene, på hvordan det blir mulig å leve.

Ericsson griper fatt i attester, fotografier, en og annen gjenstand og et spinkelt forråd av sine egne minner. De ørsmå sporene blir virksomme kikkerter bakover i tid, i jakten på hva som har forsvunnet og hva som lever videre i henne. Hun er den eneste etterkommeren etter de sju.

Vi møter Alva, Sigrid og Olaf, som døde unge av tuberkulose, og en far som rett etterpå etterlot familien i tung gjeld. Vi møter tre brødre – deriblant Ericssons far Harald – som bare skiftevis tør å jakte lykken som voksne. Det hele foregår i skyggen av en forknytt storesøster og peppermø – tante Ingeborg – som aldri lot skammen over familiens fall slippe grepet om sitt hjerte.

Romanens struktur synes nesten kjedelig enkel. Men komposisjonen gjenspeiler nettopp det «spinkle forrådet» forfatteren har tilgjengelig. Hennes visshet om minnenes skjøre og begrensede omfang synliggjøres dessuten i et lett og behersket språk: Det er hundre og ti år siden Alva ville prege sitt eget vesen inn i disse svungne bokstavene, konstaterer hun i møte med den avdøde tantens vesle skissebok. Men, må hun slå fast, nærmere enn dette kommer jeg ikke.

Slik stanses diktningen – uten ytterligere snikksnakk – når tingene ikke forteller noe mer. Ericsson lar være å fabulere vilt og løsrevet fra gjenstandene i dødsboet og hukommelsen. I stedet for lader hun de tilstedeværende detaljene med stor betydning.

Metoden kommer best til uttrykk i en episode Ericsson husker fra tenårene, da Ingeborg serverte henne et eple skylt i grønnsåpe. Som voksen slår det henne at farens søster bar en livslang skyld for at hun ikke hadde såpeskurt eplene hardt nok [...] slik at familien i den store leiligheten [...] kom til å dele skjebne med dem i overbefolkete boliger på den gale siden av elva.

Familiehistorie, sykdomshistorie og klassemotsetninger i ett enkelt eple; sukk!

Slike sanselige bilder gjør «Den andre døden» til en leseopplevelse jeg neppe glemmer med det første. Når Ericsson forteller om de døde, om skjøre minner og alderdommen, gjør hun det med tyngde og hjertevarme.