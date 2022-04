Ti ekteskapsråd fra Aftenbla-bla

Være deg selv 60 prosent? Ha få felles interesser? Tysk som erotisk språk? Aftenbla-bla gir deg sine beste ekteskapsråd til påske.

– Ekteskapsråd nummer 1. Bryllupsdag er én spesifikk dato. Her er det ikke rom for omtrentligheter, tipping eller slingring. Det er én dato og kun én dato. Denne datoen må du pugge, det kan når som helst komme fram i en quiz, gjerne fra ektefellen. Og hvis du vil score ekstrapoeng, må du lære deg bli sammen-dagen, første date-dagen og, la oss bare kalle det, andre første ganger for ting-dagen.

Ekteskapsråd nummer to: Følgende er ikke romantiske gaver, viser det seg: Potteplanter, gavekort på CD, koffert, ekstrautstyr til høytrykkspyler, kjekk kveldstur til mine foreldre, sier Leif Tore Lindø.

I tillegg til ekteskapsråd og tysk kamasutra/gramatikk, blir det selvsagt rikelig med diskusjoner og analyser også denne uken.

Ifølge FN har vi 2,5 år på oss for å unngå at klimaet går aldeles åt skogen. Hva passer vel bedre da enn at Norge lager en oljeplattform som sprekker med cirka 100000000 milliarder millioner, men som er lønnsom likevel.

Og er det kanskje en god idé å være med i for eksempel EU når klimasaken ikke kan løses lokalt?

