Klart for Judas Priest – på tredje forsøk

MUSIKK: På tredje forsøk spelar Judas Priest endeleg i DNB Arena tirsdag. 50 års heavyhistorie lar seg verken knekka av alder, korona eller krig.

Tirsdag spelar Judas Priest i DNB Arena. Trommis Scott Travis seier han gler seg til å koma til Stavanger.

– Det har vore tøft med korona. Men samanlikna med folk som både har mista helse, liv og levebrød er jo me heldige: Me får reisa rundt og spela rock ´n roll, seier Scott Travis.

Fakta Judas Priest Britisk hardrockband stifta i Birmingham i 1969. Debuterte med albumet «Rocka rolla» i 1974. Siste album «Firepower» kom i 2018. Har sidan selt over 50 millionar album og er rekna som eitt av hardrockens fremste band. Rekna som grunnleggar metalhead-stilen, med lær og naglar. Spelar i DNB Arena tirsdag 15. juni. Les mer

Trommisen i Judas Priest møter Aftenbladet gjennom Zoom-skjermen frå eit hotellrom i Helsinki. Judas Priest er i gang med Europa-delen av sin 50 års jubileumsturné – ein turné som ikkje har gått heilt etter planen. For midt i feiringa av 50 Metal Years, dukka det opp eit virus som skulle snu opp ned på det meste. Inkludert planen om å spela i Stavanger for første gong.

Først skulle konserten i DNB Arena vore 16. juni 2020. Så kom koronaen og konserten blei dytta til 15. juni 2021. Så blei ikkje koronaen borte likevel, og ny konsertdato blei 14. juni 2022.

– Det er fantastisk å vera ute på vegen igjen. Musikarane har venta på dette. Publikum har venta på det. Me er så takknemlege for å koma oss ut og spela for folk igjen, seier amerikanske Travis.

Lang historie

Han er bandets åttande trommis. Men det gjekk 20 år frå Judas Priest blei danna i Birmingham i 1969 til Travis blei med i 1989. Då hadde han lenge hatt frykteleg lyst til å vera trommis i bandet: Travis var blodfan, leika med tanken om å setja opp trommesettet sitt på ein parkeringsplass utanfor ein konsertarena, hamra laus – og satsa på at bandet la merke til han om dei passerte i turnébussen.

I staden fekk han levert ein kassett med tromming til ein i crewet – og då jobben blei ledig i 1989, blei Travis invitert på audition. Sidan er det han som har halde takten.

Judas Priest er ei av dei heilt store legendene innanfor den tyngre delen av rocken. Litt fram og tilbake med medlemmer og konstellasjonar i starten. Men så kom debutalbumet «Rocka Rolla» i 1974. Det kommersielle gjennombrotet kom på slutten av 1970-talet og starten av 1980-talet. Klassiske låtar som «Hell Bent for Leather», «Breaking the Law» og «Living After Midnight» kom i denne perioden.

Samtidig begynte vokalist og frontfigur Rob Halford å opptre i svart lær med naglar, ein stil den tidlegare klesseljaren hadde plukka opp i homsemiljøet i Soho i London. Stilen skulle bli eit varemerke for metalheads verda over – til den dag i dag.

Halford gjekk ut av bandet i 1992 – og kom tilbake i 2003. I mellomtida hadde han kome ut av skapet som homofil, eit stort steg i ein musikksjanger der få andre hadde gjort det same før han.

Scott Travis (t.h.) blei med i Judas Priest i 1989. Her saman med vokalist Rob Halford og med Grammy for «Dissident Aggressor» i 2010.

Moro hardkjør

Judas Priest er ikkje det første bandet som har vore på avskjedsturné (i 2011) – og så halde fram som band. Siste album, «Firepower», kom i 2018. I mars og april turnerte dei USA og Canada, denne sommaren gjennomfører dei 35 konsertar i Europa. Samtidig er ikkje medlemmene i bandet akkurat ungdommar lenger. Travis er 60 år, vokalist Halford er 70.

– Korleis klarer de å halda oppe energien kveld etter kveld – dette må vera ganske hardt arbeid?

– Det er hardt arbeid – akkurat mens det står på. Men eigentleg er det ein enkel jobb, samanlikna med mange andre. Me reiser verda rundt, spelar, blir trøytte, kviler, reiser vidare, har det moro. Me får gjera akkurat det me har lyst til – og tena pengar på det, seier Travis.

Koronapandemien påverka sjølvsagt også Judas Priest, både i den forstand at dei måtte utsetja ein haug jobbar, men også gjennom smitte og sjukdom både i bandet og crewet.

– Heldigvis har ingen av oss blitt veldig sjuke. Min sympati går ut til dei millionane som har lidd meir enn oss.

– Påverkar koronaen dykk framleis, gjennom restriksjonar, tregt billettsal eller problem med å få tak i folk og utstyr?

– Det blir aldri heilt som det var, trur eg. Me har måtta tilpassa oss. Men igjen: Det er mykje verre for dei som har mista liv eller levebrød i pandemien.

Krigen stoppar konsertar

Som om det ikkje var nok med pandemi, kom det plutseleg også ein krig. Eigentleg skulle premieren på Europa-turneen vore i Moskva, dagen etter skulle dei spelt i St. Petersburg mens Kyiv stod på lista 1. juni.

– Det må kjennast absurd å måtta avlysa konsertar på grunn av krig?

– Det er hjarteskjerande – endå meir enn koronaen. Krigen skulle vera mogleg å unngå – mens koronaen ikkje var det.

Travis syns det er forferdeleg å sjå folk i Ukraina leva som dei må nå.

– Det er vanskeleg å fatta for oss som berre ser dette på tv. Men når eg ser folk bu på undergrunnsstasjonar eller stå i kø for å flykta, veit eg at det blant desse menneska også er Judas Priest-fans som hadde billett til konserten vår. Det er forferdeleg at me ikkje får spelt i Kyiv.

Bandet har spelt både i Russland og Ukraina før.

– Me har mange fans der. Eit fantastisk publikum. Kyiv er, eller var, ein fantastisk by, med fantastiske folk. Eg håper me kan spela der igjen.

Etter konserten i Gdansk i Polen kom ein russar bort til Travis. Han kritiserte heimlandets handlingar i Ukraina, bad Travis om ikkje å døma han som vanleg russar.

– Han hadde reist 12 timar i buss. Der har du ein ekte fan, som kryssar landegrenser for å sjå oss spela.

Balansegang

– Korleis plukkar de songar til konsertane med ein så stor katalog – korleis balansera nye og gamle songar, publikums krav og dykkar behov som musikarar for å halda det interessant å spela?

– Godt spørsmål. Dei fleste band med store katalogar som spenner over fleire tiår har den same utfordringa. Me er nøydde til å spela dei 4–5 mest kjende songane våre for at alle som kom skal vera glade. Samtidig prøver me å byta ut ein del, spela låtar me ikkje har spelt på ei stund. Men det er ikkje enkelt, sidan me berre har ein time og 40 minutt på oss.

Travis har vore både i Oslo og Bergen med Judas Priest før. Men han var ikkje med då bandet besøkte Rogaland sist, ein gong tidleg på 1970-talet – definitivt før gjennombrotet. Ifølgje mytologien, spelte dei komande heavylegendene i Tananger, på Bore samfunnshus og i Oltedal. Problemet var berre at då jobbane var gjort, var bandkassen skåltom. Einaste måte å få råd til billettar med båten heim til England, skal ha vore å selja lydanlegget.

Det var den spede starten for 50 år sidan. Nå nærmar det seg slutten.

– De har vore på avskjedsturnear før. Er dette den siste runden?

– Eg veit ikkje. Me driv på så lenge Rob vil. Han er nøkkelfiguren i bandet. Så lenge han er med, og me andre er friske, er me med. Eg håper det blir nokre år til.