Nostalgi-trip

The War on Drugs tviholder på tanken om at rocken må holdes levende.

Adam Granduciel, primus motor, låtskriver og vokalist i The War on Drugs, er ekspert i sitt fag. Dessverre.

The War on Drugs: «I don’t live here anymore» (Atlantic)

«Bangin’ on a drum» synger Adam Granduciel, etterfulgt av et dunkelt trommeslag og gitarklimpring. Slik starter The War on Drugs’ sjette album.

Bandet er hyllet for å holde rocken levende med sine refleksive nikk til langhårete menn med gitarer som har pløyd stien for langhårete menn med gitarer. De fleste med et hjerte for nevnte menn husker bandets ikoniske fjerdealbum «Lost in the dream», som velfortjent satte bandet på stjernehimmelen.

Nå kjennes det lenge siden året var 2014. Folk flest går rundt og forteller de samme historiene om igjen. Kan vi forvente mer av artistene? Kanskje vi burde. For de gode historiene i «I don’t live here anymore» er over før både punch og punchline blir servert.

Albumet treffer blink i nostalgihjertet, men ikke uten at en treer blir trillet. Det låter bra og bunnsolid. Men gud hvor kjedelig det er å høre på musikk man allerede har hørt.

Beste spor: «Harmonia’s dream», «Change».