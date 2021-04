Ukens anbefalte sanger

Moderne psykedelisk pop med en elektronisk puls, er hvordan stavangerbandet Nylenda beskriver musikken sin.

Nylenda er fra venstre Sigbjørn Håland, Øivind Hatleskog og John Olav Håland. Foto: Elisabeth Ferking

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De har tidligere gitt ut fire singler og varmet opp for Unknown Mortal Orchestra sist de gjestet Norge.

«Mandala» er den første av en serie på tre singler som Nylenda slipper i forkant av debutalbumet «Medicating a prophet» som kommer til høsten. «Mandala» preges av maskinrytmer og pulserende synther, med en repeterende teksten om at alt er midlertidig, ingenting er konstant.

Her er listen

Mandala – Nylenda

Solbrent symfoni – FordRekord

Vit at det går øve – Sigvart Dagsland

Sad before it was cool – Juliane

Hundre netter – Fangst

Tonight – I&I

The hook – Rett Smith & Jessica Lea Mayfield

Oscar Wilde (Came here to make fun of you) – John Murry

Have some mercy – Ghetto Priest

Dirt around the tree – Candi Carpenter & Brandi Carlile

Habanero – Rosie Tucker

Sympathetic – The Reds, Pinks and Purples

Blir det bättre? – Charta 77

Portal – Ski Lift

The great divide – The Shins

Been worryin’ – Jeremie Albino & Cat Clyde

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.