Blir ikkje ferdig med misjonærbarna

Bokaktuelle Lene Ask trur ikkje me blir ferdige med historia om misjonærbarna som blei skilde frå foreldra sine. – Dei som har opplevd dette, ber det med seg heile livet, seier Ask.

Lene Ask har jobba med misjonærbarnas historie gjennom mange år. Nå er ho aktuell med teikneserieromanen «O bli hos meg». Foto: Finn Våga

Jan Zahl Kulturjournalist

Fakta Lene Ask (f. 1974) Oppvaksen i Stavanger, utdanna fotograf frå Kunsthøgskolen i Bergen. Illustratør og forfattar. Har gitt ut fleire teikneserieromanar og barnebøker. Les mer

– Eg trudde jo at eg var ferdig med temaet, sidan eg allereie hadde laga ei teikneseriebok om eit misjonærbarn i 2014.

– Men så …?

– Men etter at boka kom ut blei eg kontakta av fleire misjonærbarn som fortalde liknande historier. Historier som låg nærare vår tid. Etter kvart forstod eg at eg her var materiale til ei ny bok.

Misjonærbarnbøker

I 2014 gav Ask ut teikneserieromanen «Kjære Rikard». Boka handlar om David Jakobsen, som på slutten av 1800-talet drog til misjonsmarka på Madagaskar. Boka er bygd på brev Ask hadde lese i misjonsarkivet, mellom faren David og sonen Rikard.

Nå er Ask aktuell med ei ny bok om misjonærbarna. I «O bli hos meg» fortel ho gjennom tekst og teikningar historiene til ti misjonærbarn ho har intervjua.

– Har du plukka ut dei ti eller fann dei fram til deg?

– Somme tok kontakt i 2014 – og så har me halde fram samtalen. Men så har eg også plukka ut fleire. Eg ville ha spreiing både i organisasjonar, alder og misjonsland, seier Ask.

I «O bli hos meg» fortel Lene Ask misjonærbarnas historier. Foto: Lene Ask

Store forskjellar

Dei eldste «barna» i boka er snart 100 år, dei yngste har nyleg passert 40. Dei har vakse opp på internatskular på Madagaskar, Taiwan, India, Kenya, Japan og Indonesia – slik praksisen var for misjonærbarn fram til 1990-talet.

– Kva er likt og kva er forskjellig i erfaringane deira?

– Det er ganske store forskjellar. Enkelte fortel om seksuelle overgrep. Enkelte om kor vanskeleg det var å koma tilbake til Norge. Somme fortel om einsemd og mobbing. Eg har prøvd å finna eit stort spekter.

– Ingen tykkjer det var heilt uproblematisk?

– Jo, i den forstand at enkelte ikkje ber noko nag. Eg har valt å fortelja om misjonærbarnas problematiske erfaringar. Men det varierer veldig kva kjensle dei sit igjen med nå, i kva grad dei kjenner på sinne eller er bitre.

– Det varierer kva kjensle misjonærbarna sit igjen med, seier Lene Ask. Foto: Finn Våga

Ufortalde historier

Sjølv om det både er gjort forsking, laga journalistikk og altså gitt ut bøker om misjonærbarna – og sjølv om saka har vore oppe i rettssystemet – følte Ask at det framleis fanst historier som ikkje er fortalde.

– Norsk misjonshistorie er framfor alt blitt fortald av misjonsrørsla sjølv. Men misjonsorganisasjonane var avhengige av økonomiske bidrag frå grunnfjellet i organisasjonen. Dermed var nok også historiene dei fortalde positivt lada. Historiene skulle ha ein funksjon, tenna misjonsgnisten og motivera til økonomiske bidrag. Det har misjonsforteljingane bore litt preg av, seier Ask.

I eit slikt klima har det ikkje nødvendigvis vore så enkelt for dei som har hatt vanskelege erfaringar og vonde opplevingar å fortelja om det.

Norsk misjon kan i 2021 kanskje sjåast på som ei litt sær greie. Men Ask minner om at dette var blodig alvor, omfanget var stort og misjonsverksemda var eit viktig kulturelt fenomen på starten av 1900-talet.

– På 1940-talet var det 4500 misjonsforeiningar rundt om i landet, med 112.000 medlemmer. Heile lokalsamfunn var engasjerte i misjonsarbeidet, seier Ask.

Det kunne til dømes innebera at vanlege folk i norske bygder allereie på 1800-talet kunne ha innblikk i kulturen i Zululand, fordi dei hadde ein onkel i misjonen.

– Å få eit slikt innblikk i verda på den tida er ganske spesielt.

Bortsende barn

Men misjonærane hadde ofte barn. Og vanleg praksis var altså å plassera ungane på eigne internatskular i misjonslandet – eller hos familie eller venner heime i Norge.

– Kor mange misjonærbarn snakkar me om?

– Eg prøvde å finna ut av det i arbeidet med boka, men det finst inga oversikt. Eg har teke utgangspunkt i misjonærbarnundersøkinga frå 2008 og 2009. Tre organisasjonar stod bak, 3200 misjonærbarn blei spurde. Så eg har tippa mellom 6000 og 8000 barn.

Det kunne gå månader og år mellom kvar gong barna møtte foreldra sine. I dag ville me kalla det omsorgssvikt. Den gongen var det heilt vanleg praksis.

– I starten var det ikkje så mykje fokus på relasjonen mellom barn og vaksne. På 1800-talet kjende ein ikkje dei psykologiske konsekvensane av å skilja barn frå vaksne, seier Ask.

Foto: Lene Ask

Gode intensjonar

Bak ordninga låg det praktiske årsaker. Ungane skulle sikrast ei god, norsk utdanning slik at dei sidan kunne koma tilbake til Norge og fungera godt der.

– På Madagaskar var det mange misjonsstasjonar spreidde utover landet, mens ungane blei samla på internat. Det var ikkje vondt meint.

– Og så låg det gode intensjonar bak: Misjonærane skulle ut og frelsa sjeler til Guds rike – og det var vel vanskeleg å vera kritisk til?

– Misjonærbarna skil seg frå andre internatbarn i dei gode intensjonane. Som ein av dei eg intervjua sa: «Vår jobb var å vera snille.»

Var barna snille, kunne foreldra dra ut og gjera den viktigaste jobben i verda.

– Ungane har også sett at det var vanskeleg for mor og far å senda vekk barna. Mange har ikkje villa fortelja historia si fordi dei vil beskytta foreldra. Og så vil dei beskytta misjonen. Og i siste instans Gud.

– Det er eit komplisert hierarki å vera lojal til for eit barn som saknar foreldra sine?

– Ja. Og til grunn låg at du skal vera eit godt, kristent menneske.

Kven har ansvaret?

Ask har også snakka med misjonærbarn som sidan blei misjonærforeldre.

– Basert på eigne erfaringar valde ei av dei å ikkje senda bort ungane når ho sjølv drog ut på misjonsmarka. Ho måtte forsvara valet sitt, at ho skulle vera «så spesiell.»

Både i misjonsorganisasjonane, journalistikken, rettsvesenet og misjonærbarna har det gått ein diskusjon rundt kven som hadde ansvar for kva. Var det misjonsorganisasjonanes ansvar at barn og foreldre blei skilde og ungane hamna på internat? Eller var det foreldra sitt eige ansvar?

– Ein kan nok diskutera i kva grad foreldra hadde noko val, seier Ask.

Me møter også eit misjonærbarn som sidan sjølv blir misjonær – og mor. Foto: Lene Ask

Misjonsorganisasjonane har sagt unnskyld og teke moralsk ansvar, men dei har ikkje fått noko juridisk ansvar for det som skjedde med misjonærbarna.

– Kva tenkjer du om det?

– At det er eit skilje som er vanskeleg å forstå. Det er eit kunstig skilje. Men det har mykje å seia når ein kjem til erstatningsansvar.

Ville bli misjonær

Kva drøymde Ask sjølv om å bli under oppveksten i Stavanger? Jau: misjonær.

– Eg har fått misjonen inn med morsmjølka, på samling og basar. Eg har nok vore veldig misunneleg på å kunna tru så mykje på noko at du tenkjer at det går heilt fint om ungen din blir plassert tre dagsreiser unna, fordi Gud passar på. Men den same fascinasjonen har gjort det interessant å undersøka konsekvensane av dette.

– Og då blei det gjennom teikneserieformat?

– Det er mitt medium. Eg liker godt at teksten er stemma til dei som fortel. Der blandar ikkje eg meg inn. Men eg tolkar historiene ved hjelp av teikningane mine.

Ask hadde lyst til å løfta problematikken ut over det interne misjonsmiljøet. Det meiner ho teikneserieformatet er godt eigna til å gjera.

– Eg trur misjonshistoria er litt underfortalt – men det burde ho ikkje vera. Det lever framleis folk som går rundt med mentale sår etter den epoken. Eg trur ikkje me blir ferdige med dette. Som ei kvinne i boka seier, er det ikkje berre barna som har opplevd eit traume. Det har også misjonsorganisasjonane. Det går ikkje an å setja ein strek over dette.

– Kva meiner du skulle blitt gjort?

– Eg har ingen svar på kva som skulle blitt gjort. Eg tenkjer berre at desse stemmene bør løftast fram. Det er ein del av bearbeidinga, både for ungane og for misjonsorganisjonane.

