Nå er hun ikke utsolgt i Stavanger lenger

Konserten med Dagny har lenge vært utsolgt, men lettelser i smittevernreglene gjør at Stavanger konserthus nå kan selge flere billetter. Helene Kjærgaard, Senkveld/TV 2

Stavanger konserthus har allerede begynt å planlegge for økt billettsalg etter at regjeringen varsler lettelser i smittevernreglene. For Tou betyr gjenåpningen foreløpig lite.

Publisert: Publisert: Nå nettopp