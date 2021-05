Veneziaopning frå Tungenes

ARKITEKTUR: Mens Helen & Hards versjon av Vindmølleparken blei opna på arkitekturbiennalen i Venezia torsdag, sat arkitektane sjølv i karantene på hytta på Tungenes.

Det er store dimensjonar over Helen & Hards installasjon på arkitekturbiennalen i Venezia. Her er arkitektane Reinhard Kropf og Siv Helen Stangeland frå då dei var i Venezia og la siste hand på verket. Foto: Privat

Jan Zahl Kulturjournalist

– Det er ein gledas dag, ja. Men faktisk er det ganske godt å vera på ein roleg stad mens det skjer, seier Siv Helen Stangeland – på telefon frå hytta.

Hadde verda vore vanleg, skulle ho og Reinhard Kropf vore i Venezia nå. Der skulle dei vore med på opninga av Den nordiske paviljongen på arkitekturbiennalen – verdas viktigaste arkitekturutstilling. Helen & Hards framtidsversjon av Vindmølleparken i Østre bydel i Stavanger – der dei sjølv også bur – er hovudutstillinga på paviljongen.

Men i staden skjer altså opninga digitalt, med kulturminister, kor og store ord – på trygg koronaavstand. Og med arkitektane sjølv i karantene på Tungenes.

Kvifor i karantene? Jau, fordi dei akkurat har kome tilbake frå Venezia.

– Me var nede for å leggja siste hand på verket. Det var mykje som måtte tilpassast på staden. Me måtte sikra at det blei bra, seier Stangeland.

Arkitekturens OL

For den som ikkje måtte vera fullt inni alt som er svært i arkitekturverda, er det kanskje ikkje så lett å skjønna kva arkitekturbiennalen i Venezia er. Eller kor stort det er å bli plukka ut til hovudutstillar på Den nordiske paviljongen. Men det er altså som å vera i finalen i OL. Eller bli plukka ut som ein av kandidatane til Oscar, for å dra eit par upresise, men illustrerande parallellar. Det er kjempestort. Ikkje minst for eit arkitektkontor frå Stavanger.

– Det er eit fantastisk vindauge ut mot verda. Ein stor sjanse til å nå ut med ein viktig bodskap for oss, seier Stangeland.

Ho merkar effekten allereie. Når Aftenbladet snakkar med henne torsdag morgon, har ho allereie gjennomført fem intervju den dagen. Same kveld skal ho snakka med CNN. Det britiske trendmagasinet Monocle har allereie peika Den nordiske paviljongen ut som sin kandidat til topprisen The Golden Lion på biennalen.

– Så det er jo stas, når det me har laga blir teke slik imot, seier Stangeland.

Helen & Hard vil diskutera korleis ein kan bu saman i framtida. Kva skal vera privat? Kva skal vera felles? Kva skjer i overgangen mellom privat og felles? Foto: DSL Studio

Viktig bodskap

Bodskapen om at det går an å bu saman på nye måtar, kombinert med den enorme treinstallasjonen, gjer altså inntrykk – allereie før biennalen offisielt er opna.

– Me diskuterer forholdet mellom den private bueininga og fellesskapet. I staden for ei hard linje mellom dei to, lagar me ein gradvis overgang, seier Stangeland.

Kva betyr det? Vel. I Vindmølleparken har folk sin eigen leilegheit. Samtidig har dei fleire fellesområde. Og gradvise overgangar mellom dei to. Som når du plasserer ei sofagruppe rett utanfor kjøkkenvindauget til nokon.

– Opnar ein vindauget inne frå kjøkkenet, blir det kontakt mellom bueininga og fellesområdet. Mellom han som står inne og lagar mat og ho som sit utanfor og les lekser, seier Stangeland.

Spesielt i Venezia

Å vera i Venezia i koronaens tid, var veldig spesielt. Venezia er ein av verdas travlaste turistbyar – nå var det nesten ingen der. Og på biennaleområdet var det strenge vilkår.

– Me måtte ha på maske heile tida, blei testa og fekk målt temperaturen kvar gong me skulle inn, ha masse papir i orden, seier Stangeland.

Treinstallasjonen som utgjer brorparten av utstillinga var førehandsprodusert i Austerrike, og kom i konteinarar til Italia. Der tok eit italiensk montasjeteam seg av monteringa av det gigantiske byggesettet på rundt 60.000 delar. I tillegg kom Stangeland og Kropf med ein konteinar gjenstandar frå Vindmølleparken – og ting dei hadde funne på Fretex og Finn.

– Det var viktig å passa på at dei fem kvardagsscenene me har lagt opp til blei akkurat slik dei skal vera, seier Stangeland.

Helen & Hards installasjon på arkitekturbiennalen i Venezia vekker oppsikt allereie før biennalen er offisielt opna. Foto: DSL Studio

Trasig prosess

Koronaen har ført til fleire utsettingar – og dermed meir arbeid og ressursbruk for Helen & Hard. Det har til tider vore ein trasig prosess. Men nå er altså alt på plass.

Og sjølv om opninga altså skjer 20. mai, kjem det nok ei opning i haust.

– Halvparten av paviljongane på området har valt å leggja ei ny opning til slutten av september. Så då blir det norsk opning med ambassade og alle som vil vera med og feira til stades, seier Stangeland.

Det inkluderer arkitektane på Tungenes. Og ein god gjeng frå Vindmølleparken bufellesskap.