Uhøytidelig katastrofefilm med kul heltinne

«Shadow in the cloud» er en b-film som bugner av idiotiske overdrivelser. Det er egentlig ganske underholdende.

Chloë Grace Moretz er glimrende som kul actionheltinne.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Shadow in the cloud

Skuespillere: Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Beulah Koale, John Taylor Smith

Sjanger: Action / Sci-Fi / Krigsfilm / Horror. Regi: Roseanne Liang. Nasjonalitet: USA / New Zealand. Aldersgrense: 12 år.

Dette er den typen sjangeroverskridende tøysefilm hvor det aller meste som skjer er så usannsynlig at det blir for dumt, men så lenge man kjøper det premisset, er det bare å lene seg tilbake og la seg underholde. Filmen kan på mange måter sees på som en hyllest til 80-tallets macho-b-filmer, men med en artig feministisk vri.

Vi befinner oss på en militærbase på New Zealand i 1943, og et bombefly skal til å sette kursen mot Samoa. Den unge kvinnen Maude (Chloë Grace Moretz) kaster seg med i siste øyeblikk, hun har med seg en mystisk pakke og hevder å være beordret ut på et topphemmelig oppdrag med instrukser fra høyeste hold. Mannskapet (med stor m) tar imot henne etter alle mannssjåvinismens regler, og etter et lite kvarter er det vel knapt en hersketeknikk eller en trakasseringsform som ikke har vært i bruk. Maude blir forvist til en liten skytterpost på undersiden av flyet, og der oppdager hun at veldig mye ikke er som det burde være. Det dukker opp fiendlige fly, samt en nifs blindpassasjer som ser ut som en blanding av et romvesen og en kjempeflaggermus. Selvsagt er det ingen som tror henne når hun varsler om dette. Og så kan dere jo gjette hvem som må ordne opp og redde flyet og dets dyrebare last.

Det er en del uventede vrier her, noe som så absolutt trekker opp helhetsinntrykket. Stuntene er herlig idiotiske, og overdrivelsene er såpass drøye at man ofte får følelsen av at dette er en slags parodi. Moretz har så absolutt det som skal til for å spille denne typen kul actionheltinne. Så får vi heller leve med alle de logiske bristene og den mangelfulle bakgrunnsinformasjonen for en del av filmens sentrale skikkelser. Dette er en film som ikke tar seg selv så høytidelig, og hvor det heldigvis ikke er så åpenbart hva som vil skje. Og den avslutter med en sekvens hvor heltinnen er så rå at man ikke kan unngå å bli i godt humør.