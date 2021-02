Skiller seg ut

De skuer langt bakover og skaper sin egen stil.

Tele Novella er duoen Natalie Ribbons og Jason Chronis. Foto: Tele Novella

Geir Flatøe Journalist

Tele Novella: «Merlynn Belle» (Kill Rock Stars/Border)

Tele Novella fra småbyen Lockhart i Texas er halvert siden debutalbumet «House of souls» i 2016 og er nå vokalist Natalie Ribbons og Jason Chronis, tidligere bassist i Austin-bandet Voxtrot. Sammen lager de sanger av det gammeldagse slaget.

Et knippe av låtene bygger på country og pop fra 50- og 60-tallet, og de bruker gammelt utstyr for å skape den rette lyden. På «One little pearl» går de enda lenger tilbake, helt til det middelalderske. De har mistet noe av drivet fra debuten, men scorer samtidig stort på å rendyrke særtrekkene.

Den minimalistiske tilnærmingen på «Paper crown» kan minne om Magnetic Fields, men de legger seg tettere opp mot pop. En fin låt.

Første halvdel av albumet er den beste, og mot slutten er det lenger mellom de minneverdige melodier. Avslutningen «Technicolor town» retter opp noe av dette, og alt i alt er dette en plate du legger merke til. Telenovela er forøvrig den spanske betegnelsen på såpeopera.

Beste spor: «Never», «Wishing shrine», «Paper crown», «Technicolor town».