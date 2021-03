God, universell og viktig

BOK: Slik oppdaget jeg, til min store overraskelse, at jeg faktisk hadde en liten feminist i magen.

Bernadine Evaristo vant den prestisjetunge Bookerprisen for «Jente, kvinne, annet» - som også har fått Aftenbladets anmelder til å oppdaga sin indre feminist. Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Nancy Øvrehus

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bernadine Evaristo: Jente, kvinne, annet. 431 sider. Gyldendal Norsk Forlag. Oversatt av Kirsti Vogt.

Jeg var ikke i tvil om at jeg satt med en godbit i hendene da jeg først åpnet “Jente, kvinne, annet” av Bernadine Evaristo. Boken fikk en massiv mottakelse da den ble publisert i 2019 og forfatteren vant Bookerprisen som første kvinne og første svarte brite samme år. Spørsmålet var bare om boken ville være aktuell utenfor Storbritannias grenser og ville den treffe et norsk publikum?

Tolv stemmer forteller om en kamp om å få høre til. En evig streben etter aksept og det å bli elsket for den man er, på tvers av klasse, kjønn, rase og seksuell legning. Litt ekstra spennende blir dette ved at stemmene overlapper hverandre, slik at man får innblikk i samme historie fra ulike synsvinkler. De tilhører for eksempel ulike generasjoner og man får et herlig innblikk i hvordan nyere generasjoner tar for gitt det man tidligere har kjempet en hard og bitter kamp for å oppnå. Ved å veksle mellom de ulike stemmene på denne måten, og med å være svært så sparsom med punktum og komma, suges man inn i dette universet, enten man vil eller ikke.

Mot slutten av romanen skjer det geniale, det som skiller denne romanen fra et vell av andre med samme tematikk. Forfatteren lar en del av disse sterke kvinnene, som gjennom et langt liv har stått på barrikadene og slåss for sine rettigheter, å møte seg selv i døren. I møte med de yngre generasjonene som nå kjemper for retten til å selv definere sitt eget kjønn eller definere seg som uten kjønn, fremstår de selv som lite tolerante og støttende. Et herlig, og svært menneskelig aspekt, som viser at vi er oss selv nærmest uansett. Og ikke minst minner om at kampen for aksept og likhet for alle, er langt fra over!

Da skjer det noe. Jeg merker at jeg også møter også meg selv i døren; Jeg har fordommer! Og det kunne vel kanskje ikke vært mer passende med tanke på bokens tematikk. For til tross for priser og strålende kritikker var jeg nok likevel en smule skeptisk til hvilken leseropplevelse jeg ville få, da “Jente, kvinne, annet” har en tematikk som normalt sett ikke appellerer i stor grad til meg som leser. Men det var bare å gi seg over. Romanen er god, universell og den er viktig! Til min store overraskelse finnes det kanskje likevel en liten feminist, godt gjemt inni meg et sted, som jeg ikke visste om. Så i det minste har denne boken utvidet den litterære horisonten min.