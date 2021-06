Nye Ruten er flott bybygging

Arkitekturanmeldelse: Ruten i Sandnes var et berømt og beryktet sted. Stavanger har ikke hatt noe tilsvarende sted.

Arkitekturanmelder Rolf Skjelstad er begeistret for nye Ruten. Foto: Jarle Aasland

Rolf Skjelstad Sivilarkitekt

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ruten er ikke noe gammelt sted, her var vann og området ble fylt ut i Fjærå. Så var det utstillingsplass, plass for tyskerbrakker og rutebilstasjon og parkeringsplass. I 50 år har de i Sandnes diskutert hva denne store plassen, på ca. 40 mål, skulle være. Det har vært mange ideer, mange forslag og flere arkitektkonkurranser om utformingen. Nå er det endelig realisert noe ønsket. Og vi kan være glade for at det har skjedd etter at det er blitt en forståelse for at de beste plassene i byen ikke skal fylles med biler, men med folk.

Den siste konkurransen ble vunnet av arkitektkontorene Space Group og Superunion fra Oslo. De kalte forslaget sitt Lysning og det er kjennetegnet av et stort ringformet tak om en sentral plass, lysningen. De hadde visjoner om en Central Park i «lille Sandnes». Dette store taket er et sterkt samlende grep. Jeg vet ikke om noe tilvarende i Norge. Da Barcelona satset på byplasser ved årtusenskiftet, laget de flere plasser med spektakulære tak. Sandnes sin satsing, og sitt ambisjonsnivå, er også imponerende høyt. Sandnes vil være en by med gode byrom.

Vår anmelder trekker blant annet fram taket over Ruten og sammenligner det med grep som er gjort i Barcelona. Foto: Jarle Aasland

Taket samler

Det store sirkulære taket samler dette rommet. Vågen 33, den gamle Ullvaren, er den ene langveggen i byrommet. Her er bygningene fra industribyen Sandnes bevart og sikrer en historiefortelling. Den andre veggen i rommet er den problematiske jernbanefyllingen som i over 100 år har delt byen. Nå er trær blitt store, veggen framstår som grønn og det er laget gode forbindelser på tvers. Byrommet holdes på plass. I nord ruver det autoritære tinghusbygget, men det nye svevende taket tar litt luven fra dette. Det får ikke knuge oss lenger. I sør ligger et tidstypisk godt terminalbygg med akseptabel høyde som gir sol fra sør inn på plassen. Ingen må finne på å reise noe høyere her.

Taksirkelen samler og definerer nå dette stedet. Det er hvitt, lyst og flytende, støttet av tynne søyler. Det er synd at lysstripen som ytterligere skulle markere sirkelen ble tatt vekk, nå er det lys som mer punkterer bevegelsen. I 70-åra ville arkitektene vist fram konstruksjonen av taket, se på jernbaneoverdekningen på stasjonen, nå er den skult som inne i en flyvinge. Den blir lett og abstrakt. Om søylene hadde møtt platetaket litt mer bevist kunne den svevende følelsen blitt sterkere. Så kunne søylene heller stått stødigere på bakken, slik vi lærte av de gamle grekerne.

Foto: Jarle Aasland

Regn og vann

Barcelona har tak for å skjerme for sola. Her på Vestlandet er det ikke dumt med tak vi kan være under når det regner. Stedet kan få en utvidet bruk. Jeg stusser derfor over at de beste sitteplassene er plassert utafor taket.

Her regner nesten 2000 mm i året. Vannet fra taket skal samles opp og renne fra en samlet «foss», og det pulserende fonteneområdet lager gode vannlyder og lokker til seg spenningssøkende barn. Det er altså ikke det at vannet er glemt.

Foto: Jarle Aasland

Park og torg

Stedet er verken park eller torg. Det er en stor flate midt i lysningen, et sted for de store samlingene, et slags torg. Rundt er det parkelementer, godt formede planteområde med vekslinger mellom høye og lave planter, planter som tåler vann ligger til fordrøyningsbassenget. Og så er her partier med store trær, mange trær og ulike trær, trær vi kjenner igjen fra naturen i Rogaland. Om navnene var risset inn i steinhellene i torggulvet ble det et lærestykke, et arboret midt i byen. Disse trærne vil om noen år gi et grønt tak og skape et nytt og annerledes sted, en parkfølelse. Og så er her plass til lek og sport. Skatebanen er godkjent av skaterne, selv om kurvene ikke er de mest utfordrende og det er laget en gummihaug for klatring og lek med rutsjebaner fra toppen. Her skulle kommunen spare vedlikehold og laget en farlig atkomstkube i stål i stedet for en vennlig i tre. Det blir nok bra når det ordnes opp i.

Blinkløypa

Etter konkurransen fant kommunen ut at stedet også skulle hjelpe til med å sikre at suksessen med Blinkfestivalen kunne fortsette. Det er rundt plassen laget en 6 meter brei asfaltstripe for Johauger og Klæboer. Til daglig kanskje litt meningsløs. Men på en av verdens fineste plasser, i Sienna, har de lagt til rette for hesteløp, så da må vi kunne tåle dette i Sandnes.

Sorpeområdet bak Ullvaren ble tidligere brukt som avfallsplass for byen, «hiv det på Fjerå» het det. Prosjektet og gjennomføringa av Nye Ruten er virkelig en Lysning og manifesterer en vilje i Sandnes til å bli en god by, skape et sentrum med kvaliteter for møter, arrangementer, opphold. Gjennomføringen vil øke Rutens posisjon som berømt sted, og som møteplass for mange grupper vil de mindre hyggelige assosiasjonene etter hvert dø ut. Vi må gratulere Sandnes med dette.