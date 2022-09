Dead Man Walking

DRØSET: Var han døden nær eller normal?

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hæ!?

Kompisen såg på han med sjokk og vantru.

– 130 i puls? I snitt!?

– Ja. Er det mykje eller lite?

Dei hadde vore på fjelltur. Han var van med å gå, men som ein mann av flatlandet gjekk han helst beint. Dei siste timane hadde dei gått opp og ned. Sjølv om distansen i kilometer var omtrent som han gjekk på ein vanleg dag, hadde dei brukt mykje lengre tid. Han hadde hatt langt høgare puls enn i låglandet.

Ifølgje den avanserte klokka som logga alt han gjorde, hadde han hatt ein snittpuls på 130. Han hadde aldri tenkt på snittpuls før. Ante ikkje kva som var høgt eller lågt.

Men då han såg kompisanes reaksjon, forstod han fort at talet ikkje var bra. Han trudde han var i ok form, men i kompisens ansikt såg han at talet 130 innebar at han var i elendig stand. Sannsynlegvis stod han på dødens rand. Dead Man Walking.

Kompisen var ein sånn type som sprang maratonar og sykla om Oanes om han skulle nokon stad. Han sprang vanlegvis ruta dei hadde kjempa seg gjennom – på halve tida. Nå innsåg han at reaksjonen på snittpulsen kanskje hadde vore litt vel dramatisk.

– Kvilepulsen seier meir om kva form du er i. Kva har du der?

Kvilepuls!? Var dette noko folk gjekk rundt og visste? Han hadde aldri tenkt eitt sekund på sin eigen kvilepuls. Han leita seg gjennom helseappen på telefonen.

– 61 siste månad og halvår.

– Oi.

Okei. Så han skulle altså døy. Fint han fekk seg ein fjelltur med gode vener først.

Kva var normal kvilepuls? Kompisane anslo ein stad mellom 40 og 55. Altså var han i elendig form. Dei sette seg i bilen, ei kulde hadde sett seg i brystet hans. Kunne det vera infarkt? Han begynte å googla. «Hvilepuls mann 53».

«Som en tommelfingerregel ligger vanlig hvilepuls mellom 60 og 80. (...) lav hvilepuls sier noe om at du er i god fysisk form.»

Det gjekk knapt an å ha betre kvilepuls! Han skulle ikkje døy likevel! Tvert om: Han hadde reist seg! Som ein Lasarus! Han hadde fått livet i gåve! Klart dette måtte feirast, både med vått og tørt!

Dagen deretter var han litt usikker. Var han mest levande eller daud?