Årets dårligste?

KRIM: Årets dårligste? I alle fall den svakeste krimmen denne anmelderen har lest så langt i 2022.

Mari Jungstedt imponerer ikke vår anmelder.

Tarald Aano Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mari Jungstedt: Før tåken legger seg. Oversatt av Kristina Quintano. 223 sider. Bonnier forlag.

«En av skandinavias beste krimforfattere», står det på forsiden av denne boken. Det viser at både forlaget, som har feilstavet Skandinavia, og den britiske kvalitetsavisen The Times kan gjøre feil. For det finnes virkelig mange bedre krimforfattere her nord enn Mari Jungstedt. Hennes nye serie med handling fra Malaga lover virkelig ikke godt.

Her handler det om en kontroversiell spansk statsadvokat som er gift med en svensk kvinne. Han blir funnet drept på den spanske solkysten samtidig som en fraskilt svensk lærer starter sitt nye liv i samme område. Dette leser vi på baksiden av boken, og vi får også vite at læreren treffer en politimann på et flamencokurs og at de sammen begynner «å nøste i det mystiske drapet».

Stort mer får vi heller ikke av å lese boken, som er en oppvisning i slapt språk, forutsigbare hendelser og en oppklaring som er en såpeopera verdig. Side opp og side ned får vi uvesentligheter som verken tegner karakterer, skaper stemning eller varsler dramatikk: «Han skulle lage en av sine signaturretter, en deilig fiske- og skalldyrgryte». Javel? «Det stilige paret introduserte seg som Pablo og Paloma. Det viste seg at de var søsken, kom fra en flamencodansende familie ...» Ojsann, søsken, faktisk! Boken er en endeløs rekke av slike menings- og pregløse setninger som dreper ethvert tilløp til spenning.

At strukturen er bortimot ubehjelpelig med sine obligatoriske tilbakeblikk og kursiverte partier der gjerningspersonen portretteres, hjelper selvsagt ikke. Kapitlene som heter «Oktober 1972» eller «April 1973» selv om de nesten utelukkende handler om nåtiden, får meg til å spørre om forlaget ikke har lest teksten før den ble gitt ut.

Underveis slår det meg, gang på gang, at forfatteren simpelthen har skrevet ned ideen sin – og at hun avsluttet arbeidet da hun og forlaget burde startet den tunge runde nummer to: Å skrive ut historien, med scener, replikker, dramaturgi og de fortellergrep som kanskje kunne reddet denne fortellingen.

Kanskje.