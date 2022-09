Så klart det er bra

Ramón Andresen er prakteksempelet på en moderne popstjerne.

24-åringen fra Ski utenfor Oslo ble introdusert via TV 2s talentserie «The Stream» i 2016.

Stella Marie Brevik Journalist

Ramón: «Så klart det gjør vondt» (Universal)

På nyåret kom singelen «Ok, jeg lover», som gikk viralt på Tiktok allerede før release. Låten satt norsk streaming-rekord første dagen, og streamet til platina på under én måned. Litt av en innledning til et debuten.

Albumet er et vindu inn til artistens følelsesliv. Lydbildet er lagd for en stor popstjerne med store formater. Dette sagt, det finnes mye varme, soul og R & B her: «Egg & bacon» er blant låtene som flytter Silk Sonic og Daniel Caesar til Grünerløkka. En del av grepene i produksjonen sender tankene til Billie Eilishs debut: Quirky avbrytelser og nedstrippede øyeblikk.

Ramón skriver om alt det som setter seg i halsen i klartekst. Han er modig og morsom, men også smart: Han er en sympatisk venn i en usympatisk tilværelse.

Han gir av seg selv og viser et stort talent – både som låtskriver og produsent. Han har kommet for å bli og har fortjent rampelyset.

Beste spor: «Egg & Bacon».