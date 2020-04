Smittevern mot nynazisme

BOK: Skjortene er til de nye fascistene er hvite, men ideologien er den samme som da brunskjortene og svartskjortene marsjerte i gatene.

Den nye nazismen er synligere i Sverige enn i Norge. Her er Nordiska motståndsrörelsens (NMR) i Gøteborgs gater i 2017. Foto: Fredrik Sandberg / TT / TT NYHETSBYRÅN

Sven Egil Omdal Journalist

Harald S. Klungtveit: Nynazister blant oss. På innsiden av den nye høyreekstremismen. 249 sider. Kagge.

En marsdag i 2000 var Tommy Olsen en hårsbredd fra å bli drapsmann utenfor Berlin i Nedre Strandgate i Stavanger. Etter å ha delt ut løpesedler med oppfordring om å redde den hvite rase, havnet han og flere andre nynazister i kamp med en gruppe gjester på nattklubben. Olsen stakk to av dem med kniv. Den ene, en innvandrer fra Eritrea, ble stukket åtte ganger og overlevde så vidt.

Olsen fikk fengselsstraff og ble dømt til å betale en halv million i erstatning og oppreisning. I dag er han øverste leder for den norske avdelingen av Den nordiske motstandsbevegelsen. Han forkynner det samme budskapet som for 20 år siden: Hitler hadde rett, jødene, homolobbyen og kulturmarxistene styrer verden, det finnes en hemmelig plan om å utradere den hvite rase i Europa.

Nazistisk glød

Forskjellen er at Tommy Olsen i dag er medlem av en mye større og langt strammere ledet organisasjon, og at han er sammen med folk som er i stand til å tenke ideologi på et annet nivå. Det samme gjelder for Øystein Vaule fra Sandnes. I 2014 ble han invitert til et omstridt møte på Sølvberget for å forsvare sine ekstreme standpunkt. Det vil være synd å si at han fremsto som noen dyp tenker. I dag er Vaule, ifølge Klungtveit, kanskje den ivrigste aktivisten Den nordiske motstandsbevegelsen har i Norge. Fengsel og bekymringssamtaler med PST har ikke dempet hans nazistiske glød.

Den nye nazismen er til forveksling lik den gamle

Både Olsen og Vaule er fyldig omtalt i den grundigste boken vi hittil har fått om norsk nynazisme. Gjennom flere år har Harald S. Klungtveit gjort Filter Nyheter til et viktig organ for den som vil følge høyreekstremismen i Norden. Det lille kvalitetsnettstedet som han har vært med på å grunnlegge, har vært tett på både demonstrasjonene, hatretorikken og ikke minst aktiviteten på nettet, både det åpent tilgjengelige og det mørke.

I en detaljert gjennomgang av hvordan det store svenske nynazistmiljøet også har trukket til seg mange nordmenn og blitt et nordisk fenomen, viser Klungtveit hvor få ledd det er fra det patetiske til det farlige.

Kriminelle – og beleste

Blant hvitskjortene som marsjerer i svenske byer, og som også har gjennomført tilsvarende provokasjoner i norske sentrumsgater, er det et markert innslag av kriminelle, men også av beleste personer. Kanskje vil de selv aldri krysse grensen mellom ord og dramatisk handling, men hva skjer når noen av dem de radikaliserer, blir utålmodige? Philip Manshaus ventet på å bli tatt om som medlem av bevegelsen da han drepte sin stesøster og forsøkte å gjennomføre en massakre i en moské i Bærum.

Nynazistene oppfordrer til vold og systematisk jødehat, og de fantaserer – som Anders Behring Breivik - om en kommende borgerkrig. De er tilknyttet et internasjonalt nettverk der folk ønsker hverandre «Happy St. Breivik’s Day». Når Øystein Vaule deler ut løpesedler i Stavanger blir det applaudert på nynazistiske nettsted i USA. Det finnes en svart internasjonale, som ikke minst utfolder seg på digitale plattformer kontrollert av russerne.

En viktig del av boken er gjennomgangen av det teoretiske grunnlaget for den nye nazismen. Konklusjonen er at den er til forveksling lik den gamle. Mye dreier seg om svenske forhold, fordi nazismen av åpenbare, historiske grunner står sterkere der. Det kan til tider virke litt perifert når Klungtveit blir svært detaljert i beskrivelsen av svenske forhold, men fordi Norge langt på vei er en ideologisk filial av den svenske nazismen, er det viktig å vite mest mulig om hvordan svulsten får bre seg der, og hvor nølende og mangelfullt den blir behandlet av svenske myndigheter.

«Nynazister blant oss» er et politisk smitteverntiltak. På fremragende journalistisk vis demonstrerer Klungtveit faren ved ukontrollert spredning av denne dødelige ideologien, og bidrar på den måten forhåpentlig til flokkimmunitet.