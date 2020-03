Har inntekt på 1 million i året som trubadur: – Harry låter er undervurdert

Tor-Ludvig Wårøy lever av å spille «harry» låter for et bedugget publikum. I 30 år har han reist fra pub til pub og skaffet seg et levebrød ved å synge andres låter.

Tor-Ludvig Wårøy gir alt under konsertene sine – uansett publikumsstørrelse. Natt til torsdag forrige uke spilte coverartisten fra Lindesnes på utestedet Backstage sammen med brødrene Thomas og Bernt Yngve Kvam. Foto: Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Natt til torsdag sover de aller fleste i Stavanger. På utestedet Backstage er festen i full gang.

Natt til torsdag danser menn i lyseblå skjorter og dressbukser sammen med kvinner i hjemmestrikkede gensere, skinntights og pelskåper. Klokken bikker snart to på natten. Dansegulvet fylles sakte, men sikkert opp. Enslige menn sitter i hjørner og ser på harmonien i kaoset på trygg avstand. På et langbord sitter flere menn med dyre klokker, dresser og sko. De speider ut i rommet – på jakt etter en dansepartner.

Tor-Ludvig Wårøy ser an publikummet når han velger ut låter. Målet er at publikum skal synge, danse og kjøpe lesk. Foto: Jon Ingemundsen

Natt til torsdag er Tor-Ludvig Wårøy på jobb. Han står på scenen og synger dypt og inderlig. «Jolene», «Summer of ’69», «Livin’ on a prayer», «Leva livet». Mikrofonen står ikke på scenen, men hviler langs kinnet hans. Tor-Ludvig liker å være fri på scenen. Han holder seg unna de høye tonene, men svinger seg selv og gitaren rundt. Får øyekontakt med et beskjedent publikum. Legger til rette for allsang.

Natt til torsdag tjener Tor-Ludvig til livets opphold ved å være coverartist, også kalt trubadur. Spillejobben varer fra klokken 01.30 til cirka 03.00. Vanligvis fakturerer han 15.000 per spillejobb. Jobbene i ukedagene er derimot lavere honorert. Han får i tillegg dekket mat og hotellopphold.

– Harry er undervurdert

På nettsiden til eventbyrået Topp Arrangement poserer Tor-Ludvig med gitar sin. Bildet er rammet inn av kvinneben i høye hæler. Slik presenterer han seg for potensielle kunder. Han vet det er harry, men det er litt av poenget:

– Harry er undervurdert, sier han, og ramser opp bandene i Norge, som han tror, tjener mest:

Plumbo, Vassendgutane, Gunslinger.

Ikke Astrid S, eller Arif, men de som lever av å være harry.

Slik presenterer Tor-Ludvig seg på nettsiden til Eventbyrået Topp Arrangement. Gjennom siden kan han leies ut til private arrangement, firmafester, festivaler og diverse. Foto: Topp Arrangement/Fotominner.net

– Jeg spilte på Old Irish Pub på Majorstua i Oslo. Publikummet var pappagutter i dress, som elsket å slå seg løs til 80-tallets mest harry hits. Det handler om å slippe unna hverdagen, forteller Tor-Ludvig.

Han tror mange er skapharry. At de fleste faktisk ville foretrukket å høre en god coverversjon av «Sweet Home Alabama», istedenfor de nye låtene til et undergrunnsband. Om han har rett, kan vi ikke vite sikkert.

Hvis publikum ikke henger med, tar Tor-Ludvig grep. Mikrofonen er kabelløs og sørger for at trubaduren kan bevege seg fritt gjennom hele settet. Målet her er allsang. Foto: Jon Ingemundsen

Fullbooket ut året

Noe som derimot er sikkert, er at trubadurer og coverartister er populære. Tor-Ludvig driver eget AS, har to spillejobber i uka, to kontordager og omsetter for rundt 1 million kroner årlig. Han er også fullbooket ut 2020. Tross dette deler han ikke kjendisstatus til Thomas Dybdahl, eller Haley Shea. For Tor-Ludvig går det helt fint:

– Jeg lager jo egne låter jeg også, men man må ta et valg i starten av karrieren. Enten spille de låtene folk vil høre, eller fremme sin egen musikk. Jeg har aldri hatt et behov for å spille kun mine egne låter, men putter heller inn noe eget materiale når det passer. Først nå, etter så mange år på veien, har dette blitt aktuelt for min del.

Likevel er han et kjent ansikt i Rogaland for dem som trives på de «brune» utestedene. Nå skal han spille med brødrene Thomas og Bernt Yngve Kvam. Brødrene spiller hver onsdag kveld på Backstage, med en ny musiker som vokalist – denne gangen er det Tor-Ludvig sin tur.

Litermåling

Å høre Tor-Ludvig koster sjeldent noe. Utestedene som hyrer han tar ofte ikke billetter, men prestasjonen hans måles da i antall liter drikke solgt:

– En kynisk måte å si det på, men det er sant. Min jobb er å underholde. Trekke folk til utestedet, sørge for at de blir, drikker og koser seg.

Han kjører fra Lindesnes og ankommer Backstage 17.30. Han liker å være ute i god tid. Få alt på plass. Før konserten samles brødrene Kvam og Tor-Ludvig seg på backstagen til Backstage. Ett kott bak scenen. Tre stoler, et lite bord og masse utstyr. Et lys henger ned fra taket. På ryggen til lampen henger brystholdere i forskjellige farger og størrelser. Dette er brystholdere som har landet på scenen i løpet av årene. Mannfolka ler. Noen ble kastet opp på deres vakt, de andre har ukjente historier. Drøset går mens ølen konsumeres.

Nå venter de bare på menneskene som også vil drikke øl natt til torsdag.

Den verste spillejobben Tor-Ludvig har tatt var et bryllup der alt gikk skeis og han ble satt i midten av det hele. Han har heldigvis flere gode historier enn fæle. Det beste med jobben er å ikke trenge å ta hensyn til andre enn seg selv, forteller han. Foto: Jon Ingemundsen

D. D. E er misunnelige

I 30 år har Tor-Ludvig spilt og sunget. Som 14-åring startet han i bandet til en kompis. Da kompisen flyttet for å studere, etter to år i bandet, begynte Tor-Ludvig å spille alene på diverse puber i nærheten av Mandal. Han prøvde seg på utdanning innen sveising, men trubadur ble yrket.

I rundt 25 år musikken vært fulltidsjobben. Han eies ikke av noen. Markedsføring, logistikk, avtaler og booking – alt gjøres på egen hånd.

– Jeg har varmet opp for D. D. E, Postgirobygget, CC Cowboys og diverse. Vi snakker sammen, om forskjellene og fordelene. Det er flere av dem som har uttrykt sjalusi ovenfor meg. Jo da, de får kanskje 200.000 for én spillejobb, men trekker du fra lønn til alle medlemmene av bandet, bussleie, teknikere, management, reise og diverse andre utgifter, sitter de nok igjen med samme honorar som meg.

Backstagen på Backstage er intim og enkel, men de grå veggene har sett mye. Brystholderne som henger langs lampen har blitt samlet opp gjennom årene. Kvinner har hevet dem opp på scenen. Ingen av mannfolka skjønner helt hvorfor, men hver av dem forteller en historie om en kveld. Historiene forblir ukjente. Foto: Jon Ingemundsen

Visesangeren med gitaren

Mange fordommer er knyttet til begrepet «trubadur». Definisjonen på en trubadur varierer fra enten middelalderske diktere, til artister som synger egenkomponerte viser. I nyere tid blir begrepet ofte brukt for å beskrive coverartister, eller artister som er fast inventar på pub, firmafester og bryllup. Tor-Ludvig tillegger ordet følgende betydning: En som reiser rundt med gitaren og synger.

– Jeg føler ordet var mer negativt ladet på 90-tallet. Da ble det mindre plass og mindre penger, og bandene ble byttet ut med duoer, og duoer ble byttet ut med singelartister. Da ble alt av drikke som regel dekket, og enkelte utnyttet dette og ble minst like fulle som publikum. Det ødela for alle oss andre, sier Tor-Ludvig, og forklarer at han rekker å hive nedpå rundt tre enheter i løpet av en kveld, sjeldent mer.

– Jeg føler ikke ordet er negativt ladet i dag.

En mann i sin beste alder imponerer med danseferdighetene sine. Kompisen ler. Ungdommen er imponert. Tor-Ludvig fortsetter å spille. Foto: Jon Ingemundsen

Alene på veien

Når bandet går på scenen er publikumstallet så vidt tosifret. Tor-Ludvig trives best når publikumstallet er tresifret. Når han kan få store folkemengder til å ta hans ordre:

Syng med nå!

Har dere det bra?

Gi meg et hey ho!

Men han kjenner ikke på noe trubadur-skam. Han trives på scenen, uansett størrelse:

– Jeg gjør jobben helhjertet. Gjestene ser engasjementet og føler det. Dette er det jeg kan. Om jeg spiller på en pub, eller en arena har ingenting å si. Det er bare meg. Ingen andre å ta hensyn til.

Folk danser inn i hverandre, på hverandre og vekk fra hverandre. Natt til torsdag er det bare god stemning på dansegulvet. Foto: Jon Ingemundsen

– Vet hva de får

Kvelden nærmer seg slutten idet Tor-Ludvig og Kvam-brødrene setter i gang «Leva Livet» av Åge Aleksandersen. En gråhåret mann i dress hiver leggene ned i gulvet å presser ryggen så langt han greier mot beina på bakken. Hodet hives bak. Luftgitaren er godt plassert rundt venstre skulder.

Natt til torsdag var det ingen som spurte om Tor-Ludvig kunne spille «Tore Tang».

Natt til torsdag tjente Tor-Ludvig penger på å få folk til å smile, synge og danse.

Natt til torsdag nærmer seg torsdag morgen. Utestedet forlates mens Tor-Ludvig spiller «Sweet Home Alabama». En mann i dress har funnet seg en kvinne i hjemmestrikket genser. Tor-Ludvig og gjengen skal spille til lysene går på. Mennene på jakt har dratt frem champagnen. Tor-Ludvig gleder seg til å treffe hotellsenga.