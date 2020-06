Henriette Steenstrup i gang med innspillingen av «en ærlig serie om å være forelder»

Henriette Steenstrup er i full gang med en ny dramakomedie som får tittelen «Pørni». Der vil hun skildre utfordringer som moderne familier kan kjenne seg igjen i.

Henriette Steenstrup presenterte ideen til «Pørni» på en måte som overbeviste Viaplay, som kaller serien for «hjertevarm». Foto: Viaplay / Handout

NTB

Første sesong er på seks episoder, og vil bli å se på strømmetjenesten Viaplay i 2021. Steenstrup spiller alenemoren Pernille, kalt Pørni, som har ansvar for tre barn og en eldre far – i tillegg til barna hun møter jobben sin i barnevernet.

Eksmannen er håpløs, søsteren akkurat død, og hun prøver ifølge pressemeldingen å sjonglere alt sammen med sitt eget kjærlighetsliv på toppen.

– Jeg hadde lyst å skrive en ærlig serie om å være forelder. Hvor frustrerende det er å føle at man ikke mestrer foreldrerollen, og hvor lykkelig man blir i veldig, veldig korte øyeblikk, om hvor motbydelig barn kan være, og hvor kloke de overraskende er. Ikke minst hvor forferdelig man selv kan bli i denne relasjonelle trykkokeren man befinner seg i med de man elsker aller, aller mest, sier Henriette Steenstrup.

Hun kaller den kommende serien for «en hyllest til alle omsorgspersoner som gjør så godt de kan, med det utgangspunktet de har, og til de barna som skal bli voksne mennesker under de ulike forutsetningene de får».

Innholdssjef i Nent-gruppen, Filippa Wallestam, uttaler at det var Steenstrups lidenskap for prosjektet som var helt avgjørende for at de ville investere i serien:

– Vi så umiddelbart at Henriette brant for dette prosjektet og at hun har et sterkt ønske om å skildre en type hverdagshelt som kanskje ikke får oppmerksomheten de fortjener.

«Pørni» har Henriette Steenstrup som serieskaper og manusforfatter i den nye serien fra Monster, mens Gunnar Vikene og Charlotte Blom er inne på regisiden.

Henriette Steenstrup har mange utfordringer å takle i rollen som alenemoren «Pørni», som hun har skrevet manus til og har hovedrollen i. Foto: Viaplay / Handout