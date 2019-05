– Hvis vi må stenge i tre måneder, er vi ferdige

Det har lenge vært planlagt at det rusfrie kulturhuset Metropolis skal flytte fra sine nåværende lokaler på Nytorget. Foreløpig er det verken klart når dette skal skje, eller hvor de skal ta veien. Likevel ønsker leder Thomas Ognedal Matre og de ansatte å forberede seg så godt som mulig til dagen de må ut av det forhenværende politikammeret og inn i noe annet. Dette er også noe av bakgrunnen for at Metropolis-gjengen besøkte Ungdomskulturhuset i Aarhus i helga.

– Vi har tidligere vært på besøk hos flere ungdomshus i Norge. Det er alltid spennende å høre om hva folk som jobber med tilsvarende ting som oss opplever. Denne gang har vi valgt å legge turen til Aarhus fordi ungdomshuset her har vært igjennom noe av det vi vil oppleve i framtiden. De har akkurat flyttet inn i nye lokaler, og har også vært i midlertidige lokaler. Når det er vår tur til å flytte, er det en del ting vi ønsker å unngå, derfor har det vært nyttig å høre om erfaringene de har gjort her i Aarhus, sier Matre til Aftenbladet.

Tre måneder er for lenge

Den aller viktigste lærdommen han sitter igjen med etter besøket på Ungdomskulturhuset i Aarhus, er at det er viktig å ikke bruke for lang tid på flyttingen.

– Vi fikk klar beskjed om at hvis vi bruker tre måneder på flyttingen, er vi ferdige. Tre måneder er lang tid for en ungdom, og hvis vi må stenge så lenge, finner brukerne våre nye miljøer og andre ting å holde på med. Vi har brukt lang tid på å bygge opp et godt miljø, men det kan fort ødelegges hvis tilbudet forsvinner i en periode, sier Matre.

Han legger til at det finnes en del ulikheter mellom Metropolis og Ungdomskulturhuset, og at alle erfaringene derfor ikke nødvendigvis er direkte overførbare.

– Vi har ikke konkludert ennå. Dette skal munne ut i en analyse om positive og negative konsekvenser som kan oppstå når vi flytter, sier Matre.

Vil ha kulturutveksling

I tillegg til å høste erfaringer fra flytteprosessen, ønsker Matre og kollegene å etablere et samarbeid med Ungdomskulturhuset i Aarhus. Gjengen fra Metropolis benyttet også anledningen til å besøke Spot-festivalen, som har gått av stabelen i Aarhus denne helgen. Musikkfestivalen arrangeres i år for 25. gang, på en lang rekke store og små spillesteder over hele byen. Profilen er ikke helt ulik norske Bylarm, det er primært unge, uetablerte band som spiller.

Kulturformidler Christian F. Brynie ved Metropolis har vært innom et par konserter for å sjekke ut danske band som det kan være aktuelt å booke til musikkfestivalen Undergrunn, som går av stabelen på Metropolis hver høst.

– Det hadde vært kjekt om vi kunne få på plass litt samarbeid og kulturutveksling med Aarhus. Ungdomskulturhuset har akkurat åpnet, men åpningsfesten skal ikke holdes før i august. Kanskje vi kan sende et band og noen dansere som kan delta på festen, sier Brynie.

