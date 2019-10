MUST får to nye direktører i 2020

Rudolf Svensen (55) og Inge Eikeland (46) har fått tilbud om og takket ja til stillingene som avdelingsdirektører i avdeling for naturhistorie og avdeling for kultur-, sjøfart- og industrihistorie ved Museum Stavanger (MUST).

Svensen er utdannet ingeniør og har ledererfaring fra IT- og offshorebransjen. Han har også erfaring fra marinbiologi og har samarbeidet med Havforskningsinstituttet, Naturvernforbundet og andre nasjonale og internasjonale institusjoner.

Eikeland, som blir avdelingsdirektør for kultur-, sjøfart- og industrihistorie, har de siste årene vært kultursjef i Farsund kommune. Han er utdannet historiker og har hatt ulike formidler- og lederroller på flere av de kulturhistoriske museene i Vest-Agder museet.

Begge tiltrer stillingene 6. januar 2020.

– Vi mener å ha funnet to dyktige ledere som sammen med den kompetente staben i avdelingene kan bidra til å utvikle MUST for fremtiden, sier administrerende direktør i MUST, Siri Aavitsland.