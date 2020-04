Ukens anbefalte sanger

Per Vervik kom hjem fra Nashville med musikk i bagasjen.

Per Vervik spiller med Johnny Cash’ siste bassist. Foto: Kari Aarhus Dolmen

Stavanger-mannen jobber i dag som konsertarrangør, men har en bakgrunn som trommis i Asfalt, som frontfigur i Sardines og som soloartist.

Nå byr han på countryrockeren «But for the grace of God», et lån fra Keith Urban.

Med seg har han backingbandet Dave Roe & The Nashville Thunderbirds. Roe er kjent som mangeårig bassist for Johnny Cash og har ellers en cv som teller folk som Loretta Lynn, Duane Eddy, Dwight Yoakam, Tom Russell, John Mellencamp og Chrissie Hynde. Og nå også Per Vervik.

Sangen får følge av andre nyheter på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

But for the grace of God – Per Vervik

Living in a ghost town – The Rolling Stones

Nashville rising – Old Crow Medicine Show

Snö i april – Olov Antonsson

Middle of the night – Loudon Wainwright III

Burlap Strings – Courtney Marie Andrews

Lowest low – Grant-Lee Phillips

Wrong way round – Rachel Baiman

Bad trick – Ray Wylie Hubbard

Lay your head on me – Major Lazer & Marcus Mumford

Far from home – Aubrie Sellers

Having you to hold – Jimmy LaFave

Parting rag – Blackbird & Crow

If you won’t bring me luck – The Late Great

Jesus Cocaine Ketamine Christ – Amos the Kid

Fly Candy Harvest – The Baptist Generals

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.