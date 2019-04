Idyll i flyktningleiren

1 2 3 4 5 6

Den fantastiske reisen til fakiren som gjemte seg i et Ikea-skap

Sjanger: Komedie / Drama / Familiefilm

Skuespillere: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot

Regi: Ken Scott

Frankrike, 2018

Lengde: 1 t. 36 min.

Aldersgrense: 9 år

Om ikke annet går det i hvert fall an å si at «Den fantastiske reisen til fakiren som gjemte seg i et Ikea-skap» er noe for seg selv, og ikke bare på grunn av den uhorvelig lange tittelen. Denne noe ujevne filmatiseringen av den franske forfatteren Romain Puertolas’ roman med samme navn har en tilbakeskuende form, hvor vår helt Aja forteller sin livshistorie til tre unge gutter. Etter en fattig barndom hvor han og kameratene livnærte seg av å svindle turister i Mumbais travle gater, setter Aja ut på en reise til Paris for å finne sin far, en mann han aldri har møtt.

Første stopp er Ikea, som Aja helt siden han var liten har hatt en underlig fascinasjon for. Her møter han kvinnen i sitt liv, men lykken blir kortvarig. Ved en feiltakelse havner han i en lastebil på vei til England og blir feilaktig tatt for å være flyktning. Innimellom oppstår noen merkelige Bollywood-øyeblikk med sang og dans, men de er så få og bryter så mye med den øvrige stilen at det mest av alt blir underlig og usammenhengende.

Regissør Ken Scott gir oss så en rekke blikk fra moderne flyktningleirer, i Spania og Libya, hvor afrikanske kvinner synger vakkert og hvor alle er som en stor, vennlig familie som følger drømmene sine. Kontrasten er stor til de onde politifolkene som bare vil bli kvitt disse brysomme menneskene. Så flyr man videre til andre scener hvor en rekke bifigurer får avgjørende betydning for handlingsforløpet, før de forsvinner fort ut av historien igjen. Det framstår litt for ofte som nødløsninger for å legge til rette for at hovedpersonen stadig kan reise videre til steder han ikke hadde tenkt seg.

Filmen reiser for så vidt et par spørsmål om hvordan velfødde europeere forholder seg til flyktninger, migranter og turister fra andre deler av verden. Dessverre blir de besvart med store bokstaver, i en form som er så forenklet at den aldri føles relevant.