Sterke scener fra ekteskapet

– Tror du det er mulig for to mennesker å leve sammen hele livet?

– Hmm...det er bare en konvensjon vi har arvet. Vi burde heller ha sånne femårskontrakter vi kan si opp.

– Gjelder det oss også?

– Nei, vi er unntaket som bekrefter regelen.

Nina Ellen Ødegård og Anders Dale, som også er gift i det sivile, står inne i en glassboks på hovedscenen på Rogaland Teater. På utsiden av de gjennomsiktige kortveggene står to kamerafolk og filmer hver millimeter av hver bevegelse, hvert ansiktsuttrykk og hvert blikk de sender hverandre. De to skuespillerne snakker om at jo, lidenskapen var nok større før, og det venneparet snakker ikke samme språk og vil du ha ei sjeva med leverpostei? Nei, vel, ikkje det, nei. Hvis du vil at vi skal ligge sammen, så kan vi godt det, altså? Nei, eg går og legge meg. Akkurat, ja, heilt i orden.

Fredrik Refvem

Hverdag og eksplosjon

Dette er en bit av en hverdag i ekteskapet til Marianne og Johan. Paret ble skapt av Ingmar Bergman i 1973. Da gikk svensken løs på forholdet mellom mann og kone i «Scener fra et ekteskap». TV-serien besto av seks timelange episoder og skildret både det aldeles helt hverdagslige i et ekteskap - leverposteisjevene - og de mer dramatiske sidene som abort, utroskap, løgner, alkohol, sjau, krangling og slagsmål.

– Disse to er nok ganske vanlige folk med ganske vanlige utfordringer, sier Ødegård, som i all ydmykhet legger til at hun ikke kan absolutt alt om absolutt alle ekteskap.

– Man kjenner seg igjen i noe. For meg personlig er det noen steder som er veldig gjenkjennbare. Andre deler er langt unna mitt liv, men treffer nok folk i andre situasjoner.

Fredrik Refvem

Ensomhet og tosomhet

I anslagsvis to og en halv time, uten pause, skal Nina Ellen Ødegård og Anders Dale være inne i glassburet og finne ut av ekteskapets morsomme, eksplosive, fine, vonde og vanskelige sider. Noe går godt. Andre ting i ekteskapet ligger som udetonerte, små bomber og venter på et lett trykk på utløseren. Aggresjon, sinne, fortvilelse og raseri en ikke ubetydelig del av samlivet for de to, på samme måte som nærhet, forståelse og enighet er det.

– Det kan skille ganske mye mellom hvordan livet burde se ut og hvordan det faktisk er. Hvordan håndterer man det? Hvordan snakker man sammen? Dette er nok to liv som ligner veldig mange andre liv, men her får man innblikk i noen sider vi holder for oss selv. Hemmeligheter, følelsen av å komme til kort, følelsen av å være sammen med noen men likevel ensom. Ekte folk og ekte ting, ting man er nødt til å snakke om, men som vi kanskje mangler ord for, eller bare synes er for vanskelig, sier Kjersti Horn, som dunker til og kaller Ødegård og Dale «to av Nordens aller beste skuespillere».

Fredrik Refvem

Fredrik Refvem

Live fra blokka ved siden

Horn har jobbet med Arne Lygres tekstbearbeidelse av Bergmans tv-serie. De har vasket og vasket og vasket teksten for å finne et naturlig språk, luke bort tilløp til klisjeer, de tyngste 70-tallsreferansene og de har meislet seks timer ned til to timer pluss moms. De to skuespillerne har fått få kvadratmeter å spille på inne i glassboksen.

– Vi hører så å si ingen ting av publikum, slik vi vanligvis gjør. Det er som å være i et lydstudio. Vanligvis kan vi spille litt på reaksjonen fra publikum. Her er vi på en måte isolert med alle problemene inne i denne leiligheten, sier Anders Dale.

– Det er som om du fikk en live-sending med lyd fra leiligheten til dette paret. Du ser og hører absolutt alt, sier Nina Ellen Ødegård, som særlig liker Bergmans omgang med de eksistensielle temaene.

– Du kjenner deg så knyttet til et annet menneske, samtidig som du i drypp av livet føler deg fryktelig alene. Det skriver Bergman veldig godt om, og de tankene dukker opp mens du lager ei sjeva med leverpostei. Den innsikten til Bergman er veldig besnærende.

«Scener fra et ekteskap» har premiere på Rogaland Teater 30. april.