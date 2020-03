Får 60-tallet til å skimre igjen

R.E.M.-gitaristen finner nye forbundsfeller i Egersund.

The No Ones er fra venstre Peter Buck, Arne Kjelsrud Mathisen, Scott McCaughey og Frode Strømstad. Foto: Adam Selzer

Geir Flatøe Journalist

The No Ones: «The great lost No Ones album (Yeproc/Border)

Som stammen i bandet I Was A King, er Frode Strømstad fra Egersund en bemerkelsesverdig plante i den norske musikkflora. Bandet har gitt ut flotte plater, og de har samarbeidet med Norman Blake fra Teenage Fanclub og med Robyn Hitchcock, begge med høy kultfaktor.

Det er ikke mindre imponerende at Strømstad nå jobber med den gamle R.E.M.-gitaristen Peter Buck. Tredjemann på laget er Scott McCaughey som aldri ble en offisiell del av R.E.M., men som til gjengjeld er sjefen i The Minus 5 – med Buck på laget. De spiller også sammen i The Baseball Project.

Sistemann er sørlendingen Arne Kjelsrud Mathisen, trommis i I Was A King. The No Ones teller altså to nordmenn og to amerikanere. Skotten Norman Blake er med på turné, men ikke på platen.

Fakta The No Ones Bakgrunn: Kvartett bestående av Peter Buck, Arne Kjelsrud Mathisen, Scott McCaughey og Frode Strømstad. De møttes i Egersund i 2013 og begynte å opptre sammen i 2015. Utgivelser: «Sun station» (ep, 2017). Les mer

Gjengen møttes under Egersund Visefestival i 2013, og Strømstad holdt kontakt med McCaughey. I 2017 kom ep-en «Sun station», men samme år ble McCaughey rammet av hjerneslag.

Nå er han frisk igjen, og bandet er satt opp på Roskilde i juli. Det er et åpent spørsmål hva akkurat det ender med, men konserten på Tou Scene neste uke er i alle fall korona-utsatt.

Albumet åpner med flotte «No one falls alone». Gitarlyden fra R.E.M. er der, supplert med nye innslag og detaljer. Fine harmonier og en vakker melodi skader heller ikke.

De girer opp i «(Going back to) Stockholm syndrome», pussig nok omtrent samme tittel som på en sang fra Early James denne uka. Uttrykket stammer fra et bankran i Sverige i 1973, der ofrene knyttet bånd til gisseltakerne.

«Clementine» starter også energisk, men mykes opp av gjengens sans for gode melodier. Flotte kontraster.

Patterson Hood er gjest på tøffe «Straight into the bridge». Han er frontfigur i Drive-By Truckers fra Athens, byen der R.E.M. hadde sitt hovedkvarter. Den ene kjenner den andre som vet om en tredje; det er slik man vokser fra en liten kystby i Norge og ut i den store verden.

Kommer du deg helt til andre siden av jorden, dukker australske Darren Hanlon opp. Han er med på apokalyptiske «All you need is rain», der regnet skal vaske skitten bort. Tekstene er skrevet av McCaughey, mens bandet har samarbeidet om melodiene.

Deretter kommer «Sun Station Vadsø» duvende på en varm bølge ledsaget av skotske Lucy Parnell. Låten henter navnet fra festivalen i Vadsø der samarbeidet startet for alvor i 2015. En fin hyllest til midnattssola og livet i nord, og hvem ville trodd at Finnmark og Hawaii kan gå hånd i hånd?

«Cinnamon roll hair» burde vart lenger enn et drøyt minutt. Å servere et kort utdrag er noe Strømstad har tirret oss med før.

Andrew Rieger og Davey Wrathgabar fra Elf Power, også et Athens-band, er gjester på «Dream something else». Psykedelisk 60-tallspop i tråd med George Harrisons flørt med indisk musikk.

«Saucerful of nothing» ligger under et teppe av støy, mens «Too blind to believe» er lyden av en varm sommerdag. To ytterpunkter som står fint side om side. Hør Mathisens dumpe slag på sistnevnte. Nydelig gjort.

På «Gone» har vi Debbi Peterson fra The Bangles, og igjen er vi i psykedelisk Beatles-land. Derfra går ferden til de amerikanske sørstatene sammen med Hood på «Sweet home Mississippi». Tøff låt fra gitarskolen til Neil Young.

De avslutter med vakre «Turn again» og sterke bånd til The Byrds, som hadde en hit med Pete Seegers «Turn! Turn! Turn!».

The No Ones har ikke funnet opp kruttet, men de blander det på nytt etter egen oppskrift. Sånn skal det gjøres.

Beste spor: «No one falls alone», «Clementine», «All you need is rain», «Too blind to believe».