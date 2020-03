40 år senere og like sterkt

BOK: Kielland-ulykken slipper ikke taket. Stemmene fra de som var der, vekker vonde og viktige minner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bildet viser den kantrede boligplattformen Alexander L. Kielland liggende like ved Edda-plattformen i Nordsjøen. Det avrevne plattformbenet sees nede til høyre. Klokken 09.00 om morgenen 28. mars i 1980 ble dette bildet tatt av Aftenbladets fotograf Knut Uppstad. Ulykken skjedde på kvelden 27. mars. 123 mennesker omkom, 89 overlevde. Foto: Knut Uppstad

Sven Egil Omdal Journalist

Else M. Tungland, Marie Smith-Solbakken og Ellen Kongsnes: Kielland. Basert på historien til de som var der. 296 sider. Kielland-nettverket.

Noen husker de første forvirrende meldingene fra Nordsjøen. For andre er det synet av de fire pongtongene i Gandsfjorden som har festet seg sterkest i minnet. Eller stemningen i en by der det hang flagg på halv stang overalt, og puber og utesteder holdt stengt i sorg.

De fleste var i periferien av tragedien, selv om vi husker den som et sterkt og gripende vendepunkt i oljehistorien. Nå visste vi hva prisen kunne bli.

Bildet er fra 1983, da undersøkelser pågikk om bord på plattformen. Foto: Knut S. Vindfallet

Fakta Sitater fra boken Jeg spurte hvordan det var der ute. Han sa det var ikke så gale. Jeg sa at jeg lengtet etter han. Han sa at han lengtet etter meg, at jeg måtte passe godt på meg selv og ungene i blåsten, at han gledet seg til å komme hjem. Så ble det brutt, jeg hørte bare masse støy. Aud Marit Hope, ektefelle til omkomne Gunnar Torsteinbu *** Pappa hadde fire unger. Vi trengte han, men fortell han som tok den siste vesten, at vi aldri vil bebreide han for hans valg. Det var ikke nok vester. Det var galt. Trond Lia (16 år da ulykken skjedde), sønn til omkomne Olav Lia *** Det verste var å tenke på alle de som sank rundt oss. Vi så bare armene som forsvant. Det var mange ungdommer. Magne Kåre Sildelid, kontrollromsoperatør, Stavanger Drilling *** Jeg tror jeg sto på badet og rettet på håret. Jeg og en venninne skulle reise på leir. Det var på nyhetene om en plattform som hadde veltet. Visste at pappa var der, men stengte det ute og ville ikke tenke på det. Kjersti Stumo (12 år da ulykken skjedde), datter til omkomne Odd Einar Stumo *** Halv ni ble det stille, alt lukket ned. Vi tømte byen for folk, kjørte frem og tilbake, folk skulle hjem. Reidar Håland, taxisjåfør, Kverneland *** Vi satt til livet i vann og var klissvåte. Så ble det stille og mørkt. Noen begynte å duppe av. Vi dunket hverandre i ryggen for ikke å sovne. Noen ble sjøsyke og spydde. Gunnar Øvrebø, rørlegger, HMV *** Det kom en båt drivende. Oppå den satt det fem mann. Så kom en brottsjø. Da båten kom til syne igjen, var det bare to mann om bord. Ola Gaustad, vedlikeholdsarbeider Siemens *** En av dem vi reddet fra livbåten, var bror til styrmannen på «Normand Skipper». Kan tro vi ble overrasket. Styrmannen visste ikke at broren var på «Kielland». Han trodde at han var hjemme. Didrik Stonghaugen, skipper på «Normand Skipper» *** Phillips tok kontakt med meg samme natt. Det ble spurt etter katastrofeposer (likposer). Plastposer med glidelås. Vi hadde 35 poser selv. Resten fikk vi sendt ned fra Bergen. Jan Hviding, daglig leder, Hviding begravelsesbyrå *** Pressen var meget påtrengende, og respekterte i liten grad stengsler og barrierer. I et tilfelle måtte jeg selv fysisk hive ut en fotograf fra redningshelikopteret. Han hadde trengt seg inn. Det var en norsk fotograf. Birger Martin Strand, stasjonssjef Sola flystasjon *** Da jeg skulle snu meg rundt, kjente jeg at noe tok tak i flaskesettet. Jeg snur meg og lyser rett inn i et ansikt. Han satt fast i sprinklene i boretårnet, en halv meter fra meg. Magnar Liaskar, dykker, Seway Falcon *** Samtalen med Per Nordbø (Per Prest), han som gikk med dødsbudskapet, gjorde et uutslettelig inntrykk. Han sa at det ikke var 123 som døde, men det var én og én og én og én. Han sa det 123 ganger. Bjørn Vidar Lerøen, journalist, Bergens Tidende Les mer

Men for mange mennesker er 27. mars 1980 dagen da livet endret seg for alltid. Den dagen far ikke kom hjem, den dagen de ble dratt ned i iskaldt hav og bare med den ytterste anstrengelse klarte å hale seg om bord i en livbåt, mens kamerater druknet eller ble knust av fallende containere. Unge sjøfolk ble øyenvitner til voldsom død. Dykkere gikk ned for å hente opp de døde på en så verdig måte som mulig.

Minnebank

«Minnebank Alexander Kielland» er et prosjekt som samler slike minner, både fra de som var på plattformen da den gikk rundt, fra alle som deltok i redningsarbeidet, fra de som spilte mer perifere roller i den største katastrofen oljenasjonen har opplevd og fra de som mistet noen. Til 40-årsminnet har Else M. Tungland, Marie Smith-Solbakken og Ellen Kongsnes satt sammen utdrag fra intervjuer med 300 slike vitner. Resultatet er blitt den aller sterkeste historien om Kielland-ulykken. Ikke bare om dramaet på Ekofisk, men også om de selskapene som stilte opp, og de som sviktet, om et samfunn som var sørgelig uforberedt på en slik katastrofe, om ufølsomme pressefolk og om nabolag som tok ansvar.

Resultatet er blitt den aller sterkeste historien om Kielland-ulykken.

De tre redaktørene har klippet sammen korte utdrag til et alvorlig talekor. Hver stemme har en individuell historie, som til sammen utgjør en mektig og tragisk polyfoni.

De levendes fortellinger

Det er de levende som forteller, de som klarte seg i bølgene, de pårørende, de som heiste levende og døde opp av havet, de som kjørte drosjene med våte og sjokkerte oljearbeidere hjem til engstelige familier, de som måtte gå med dødsbud. Likevel er det som om de dødes stemmer også er til stede i teksten. De er der både i minnene om den siste samtalen, i forsoningen som ble utsatt til det var for sent, i forvirringen og fortvilelsen idet kolossen mistet et bein og la seg over, og i dykkernes sterke skildringer av møtet med de druknede på havbunnen.

Boken er imidlertid noe mye mer enn en gjenfortelling av de dramatiske timene fram til den siste overlevende var funnet. Den viser kynismen hos de som bestemte at boringen på naboplattformen skulle starte igjen mens dykkerne ennå lette etter de døde, og fikk sikten ødelagt av muddet som ble virvlet opp. Den viser hvordan de som kom i land, uten klær og personlige eiendommer, selv måtte finne veien hjem. Én tok toget alene til Egersund, iført overlevelsesdrakt og med plastposer fra sykehuset på føttene, en annen tok drosje uten penger.

Etterarbeidet mot traumer var så godt som ikke-eksisterende, og mannskulturen på installasjonene åpnet ikke for å snakke om angsten. Informasjonsrutinene var elendige. Mange fikk vite at far var omkommet via rulleteksten på NRK.

Det er interessant å sammenlikne denne boken med Pål Sletaune og Sara Johnsens sterke tv-serie om 22. juli. Begge prosjektene viser det enorme samfunnsmaskineriet som settes i sving når katastrofen treffer, og de illustrerer hvor langt vi er kommet siden 1980. Striden pågår fortsatt om hva som forårsaket ulykken, og hva som kunne forhindret den. Denne boken er først og fremst en dokumentasjon av hva som skjedde, og en påminning om at vi heldigvis lærte mye av alt som sviktet de mørke marsdagene i 1980.

Publisert: Publisert: 9. mars 2020 19:15