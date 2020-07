Nydelige sanger fra skotsk kvartett

Kreative skotter med kosmisk folkrock.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Modern Studies er ute med album nummer tre. Foto: Fire

Geir Flatøe Journalist

Modern Studies: «The weight of the sun» (Fire)

Plateselskapet definerer det som prog, men også som kosmisk folkrock. Kall det hva du vil; skotske Modern Studies er noe for seg selv – og for oss andre også. I spissen finner vi Emily Scott og Rob St. John, flankert av Pete Harvey og Joe Smillie.

Noe lyder som et småskakt Fairport Convention fra Sandy Denny-tiden, andre sanger som en morderballade fra Nick Cave eller en Stuart A. Staples-sang. Best av alt er «Heavy water», en nydelig låt som salige The Carpenters kunne spilt inn.

Det samme gjelder fine «Jacqueline», der teksten lyder: I see it now in vicious technicolour, an unforgiving light. I liked it fine with things a little duller, the relative shade, the grey that degrades the black and white.

Denne måten å beskrive ting på er ikke alltid så mye å bli klok av, men ordene glir fint inn. Deres tredje plate byr på mye bra, selv om det er fristende å hoppe over et kutt eller tre. Det er samtidig sanger som vokser.

Beste spor: «Heavy water», «The blue of the distance», «Jacqueline», «Shape of light».