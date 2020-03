Røft fra Syria

Syriske Khaled Khalifa er aktuell med sin andre roman på norsk. Foto: Pax forlag

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Khaled Khalifa: Døden er et slit. Roman. Oversatt av Oda M. Winsnes. 213 sider. Pax.

Handlingsrammen i syriske, prisbelønnete Khaled Khalifas (f. 1964) andre roman på norsk er enkel. En gammel lærerfar dør på et sykehus i Damaskus og har et siste ønske – å bli begravd sammen med familien i en landsby ikke langt fra Aleppo. Under sterk tvil påtar de tre barna hans seg denne oppgaven. De disponerer en minibuss, laster inn liket og ruller av sted mot målet. Men Syria er en krigssone, stadig nye kontrollposter må passeres, liket begynner å stinke, råtne, revne, og reisen som i fredstid ville ha tatt noen få timer, tar nå tre døgn.

Ved hjelp av allvitende synsvinkel, med framstillingen holdt i tredje person, pendler fortelleren mellom å vise hva de tre søsknene opplever underveis, og det å redegjøre for deres oppvekst og nære fortid. Det meste virker troverdig i all sin ynkelighet, smerte, gru. Men språkføringen virker ikke spesielt elegant eller original, og det hender litt for ofte at fortelleren forfaller til flat belæring: «Liket var bare et påskudd. De visste med seg selv at de aldri ville ofre så mye som en finger for andre. De klamret seg desperat til sitt eget liv, om det var aldri så stusselig, men det måtte hver av dem skjule for de andre.»

Trass i tendensen til dosering fanges man like fullt av den rå, skittenrealistiske skildringen av borgerkrigens Syria med sine sønderbombete hus og utbrente stridsvogner, stridende religiøse grupperinger, lojale regimetilhengere og revolusjonære opprørere, soldater, sikkerhetspoliti, martyrer, snikskyttere og fremmedkrigere. Rapporten om informanter og korrupte tjenestemenn, vilkårlige fengslinger, tortur, henrettelser, massegraver, en bruds dramatiske selvmord og en sammenbrutt infrastruktur er det ingen grunn til å tvile på.

Dessuten makter teksten å holde på spenningen knyttet til både de mange kontrollpostene som må forseres, og til det stinkende liket som går i oppløsning mens løshundene truer. Lenge er det også uvisst hvordan det til slutt vil gå med søsknene som mistror hverandre, er ensomme og ikke har funnet kjærligheten.

Så at «Døden er et slit», og at det tragisk-groteske her framstår som noe trivielt og ekte i all sin illusjonsløse autentisitet, kan jeg godt gå med på. Men at dette er stor, mesterlig litteratur har jeg vanskeligere for å se.