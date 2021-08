Tidløst og flott

Visesanger som tar opp arven etter de store.

Tré Burt er blant de få som har sluppet til på plateselskapet dannet av John Prine.

Geir Flatøe Journalist

Publisert:

Tré Burt: «You, yeah, you» (Oh Boy/Border)

I januar i fjor ble «Caught it from the rye» utgitt på John Prines svært selektive plateselskap Oh Boy, to år etter at Tré Burt først hadde lagt ut sangene på nettet for egen regning.

Tre måneder senere bukket 73 år gamle Prine under for koronaen, og Burt hyller ham med vemodig vakre «Dixie red» på sitt andre album. Kollega Kelsey Waldon korer.

Mens debuten var spinkel, er den sterke oppfølgeren spilt inn i Durham i North Carolina med Brad Cook (Bon Iver, Waxahatchee) som produsent. Phil Cook, Alex Farrar, Matt McCaughan og Amelia Meath er med.

Burt har forbilder som Prine, Woody Guthrie, Townes Van Zandt og Bob Dylan, uten at det overskygger sangene. Du hører ekkoet på «Sweet misery», men den er like fullt en tidløs perle.

At den Sacramento-bosatte sangeren er svart, gir oss «By the Jasmine» – om da han ble omringet av politi etter at en hvit kvinne syntes han så skummel ut. Protestsinglen «Under the devil's knee» er ikke tatt med, men hør den også.

Beste spor: «I cannot care», «Sammi’s song», «Sweet misery», «Dixie red».