Kunstnere kan bo i havgapet ved Tananger

I 2021 kunne kunstnere for første gang søke om å bo på Sagå på Rott.

Det tok over 10 år, men nå er Sola kommune klare for at nye kunstnere kan besøke øya Rott. Her kan de bo gratis i en kunstnerleilighet for inspirasjon og stillhet.

