Sprek depresjon

Førsteklasses historieforteller fra Texas.

James McMurtry

Geir Flatøe Journalist

James McMurtry: «The horses and the hounds» (New West/Border)

Lite har endret seg for James McMurtry siden debuten i 1989, noe som understrekes av at Ross Hogarth (Ozzy Osbourne, John Fogerty) er tilbake som produsent på plate nummer ti og at David Grissom (John Mellencamp) returnerer på gitar.

Samtidig mener texaneren McMurtry at også Warren Zevon spøker i gitarsporene, der California-lyden sniker seg inn forsterket av studioet til Jackson Browne.

Dette er deilig depressiv americana fra evigheten og tilbake. Country, texmex og sørstatsrock fylt med tapte kriger, ulykkelige familier, vanskelig alderdom, brå død og kjærlighet på lavbluss.

McMurtry er en sterk historieforteller med evne til fine detaljer som i åpningen «Canola fields»: We met up in Brooklyn before it went hipster. You carried your keys in your fist.

Som sønn av en av de store Texas-forfatterne er 59-åringen arvelig belastet. Faren Larry døde i mars, men Larry er tilbake der vi vil ha ham.

Beste spor: «Canola fields», «Jackie», «Ft. Walton wake-up call», «Blackberry winter».