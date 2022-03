Jon Fosse fikk kritikerprisen: – Den henger høyt

Jon Fosse er tildelt kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok i 2021 for «Eit nytt namn» – avslutningen på Septologien.

Jon Fosses avbildet i september i fjor.

Boka rommer del seks og sju av storverket «Septologien» om den aldrende kunstneren Asle. Litteraturkritikerprisene for 2021 ble delt ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag.

– Det er sjuende gangen jeg er nominert til denne prisen og 33 år siden første gang jeg var det, så det er kanskje på tide, hvis jeg først skulle få den, sier Fosse til NTB.

– Jeg har alltid sett på kritikerprisen som en av de viktigste norske prisene objektivt sett. Innenfor litteraturmiljøet henger kritikerprisen kanskje øverst som den viktigste prisen, sier Fosse.

Fosse har tidligere fått flere priser, blant dem Aschehougprisen og Brageprisen. Sistnevnte fikk han i 2021 for samme verk han nå får kritikerprisen for.

Liv Køltzow ble tildelt sakprosaprisen for sin bok «Dagbøker i utvalg (1964-2008), mens Astrid Nordang fikk kritikerprisen for beste oversettelse for «Familieleksikon av Natalia».

Hilde Hodnefjeld fikk prisen for beste barne- og ungdomsbok for «Uppsa».

Bjørn Ivar Fyksen fikk prisen for årets litteraturkritiker for sitt arbeid i blant annet Bokmagasinet og Klassekampen.