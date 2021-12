Stavangers ukjente fredsprisvinner

Klarer du dette quiz-spørsmålet? Hvilken mann, født og oppvokst i Stavanger, fikk Nobels fredspris i 1921?

Her er han, «fredens førstesekretær» og «den ukjente fredsprisvinneren», Christian Lous Lange fra Stavanger.

Hint: Han var både rådgiver, konsulent, sekretær og senere medlem i Nobelkomiteen.

Nei?

Han var helt sentral i Den interparlamentariske union.

Nei?

Området mellom Rosenkildentorget og Tusenårsplassen bærer navnet hans?

Fremdeles vanskelig?

Slapp av. Du er i godt, eventuelt dårlig, selskap. Mange av oss har memorert at Fridtjof Nansen fikk prisen i 1922, men året før var det også en nordmann som vant. Han delte prisen med den svenske statsministeren Hjalmar Branting, men «den ukjente fredsprisvinneren» Christian Lous Lange sørget altså for Stavangers (til nå) eneste Nobels fredspris.

Riktig svar er altså Christian Lous Lange. Men hvem var han?

Lange beskrives av leksikalske krefter som « ... en pioner i arbeidet for mellomfolkelig forståelse og fredelig løsning av konflikter». Han var knyttet til den norske Nobelkomiteen som både sekretær og senere som medlem. Denne sterke koblingen til komiteen som deler ut prisen hopper litt ut av sidene når du leser om Lange. Avisen Tidens Tegn skrev sarkastisk at fredsprisen var «gitt til en sekretær», og noe murring var det å spore da vinneren ble kjent.

Unionens mann

Lange vokste opp i Stavanger. Etter examen artium i 1887 studerte han filologi ved universitetet i Kristiania og ble cand.philol. 1893. Han fikk stipend til studieopphold i Frankrike og Storbritannia, jobbet senere som lærer og skrev en lærebok i historie. Politisk tilhørte Lange anakronismen «den radikale fløyen av Venstre», og etter unionsoppløsningen 1905 gikk han inn for at Norge skulle bli republikk.

I 1899 var Lange sekretær for Den interparlamentariske unions årsmøte i Kristiania. Unionens mål var at konflikter mellom stater skulle løses ved voldgift og bruk av en internasjonal domstol. Fredsarbeid, altså.

Lange imponerte såpass at han ble sekretær for Stortingets nyoppnevnte Nobelkomité året etter. Han bygde ut Nobelinstituttet, skrev konsulentuttalelser om kandidater som var foreslått til fredsprisen, og han skrev årlige rapporter om Nobelkomiteens arbeid til Stortinget. Lange bygde ut instituttets bibliotek til verdens beste samling av bøker om fredsbevegelser og internasjonal politikk. Han ivret for fredsforskning og for å finne alternative løsninger for stater og folkegrupper som var i konflikt.

Lange var med andre ord en veldig sentral del av Nobels fredspris.

Gjennom krigen

I 1909 ble han hentet til Brussel som generalsekretær for Den interparlamentariske union. Samtidig fortsatte han som rådgiver og konsulent for Nobelkomiteen. 1914 hadde Den interparlamentariske union 4000 medlemmer i 24 land, og økonomien var sikret. Lange takket nei da statsminister Gunnar Knudsen samme år tilbød ham å bli norsk utenriksminister.

Under første verdenskrig sikret Lange driften av Den interparlamentariske union med hjelp fra den norske regjeringen og Carnegiestiftelsen for internasjonal fred. For denne innsatsen ble han, flere ganger, foreslått til Nobels fredspris.

Folkeforbundet ble opprettet etter første verdenskrig. Til organisasjonens første møte ble Lange invitert for å forelese om fredsforhandlinger og nedrustning.

Medlem i komiteen

I 1921 skulle han gå hele veien. Lange delte podiet med den svenske statsministeren Hjalmar Branting. I sitt nobelforedrag snakket Lange mot sjåvinistisk nasjonalisme og rasistisk kvasivitenskap og for et tettere internasjonalt samarbeid. Arbeiderpartiet, forteller skriftene, nikket anerkjennende til Langes pris. Høyresiden var mer skeptisk, og en og annen syrlighet om «pris til en sekretær» bli altså trykket i avisene.

Lange gikk inn for norsk nedrustning i 1920-årene, og ble beskyldt for å være unasjonal. Han fortsatte arbeidet i Den interparlamentariske union, han holdt forelesninger, var delegat i Folkeforbundet, jobbet iherdig for å få stormaktene til å ratifisere protokollen om Den internasjonale domstol i Haag og varslet storkrig mellom fasciststatene og Vest-Europa.

Christian Lous Lange ble utnevnt til medlem av Stortingets Nobelkomité i 1934 og flyttet da hjem til Norge.

Norge har bare disse to fredsprisvinnerne, Fridtjof Nansen og «han andre». Christian Lous Lange omtales som «den ukjente fredsprisvinneren».

Men nå vet du litt. Du klarer i alle fall å svare på quizen.

