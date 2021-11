Bør jeg bare bli smittet?

Heidi Linde er født i Asker i 1973. Hun debuterte med barneboka «Myggstikk» i 1998.

Heidi Linde: «Olivias liv: Menneskets beste venn». Barnebok. 173 sider. Gyldendal.

Heidi Linde debuterte som barnebokforfatter i 1998. I 2019 kom første bok i serien Olivias liv med tittelen «Annenhver uke». Boken handler om ulike sider ved det å være et skilsmissebarn. Den fikk en strålende mottakelse, og nå er Linde endelig tilbake med andre bok i serien.

Denne gangen handler det om vennskap, på godt og vondt. Olivias beste venninne Cornelia har det nemlig ikke så lett om dagen, for hun er syk og fryktelig smittsom. Og Oliva fortviler! Hva kan hun gjøre for å hjelpe venninnen sin? Hvor langt skal man egentlig gå, og hvordan skal man håndtere det som er vanskelig når man vil være en god venn?

Olivia er ikke den som gir opp. I et desperat forsøk på å nå inn til Cornelia, forsøker hun til og med å gi bort noe av det kjæreste hun eier, den gamle familiehunden Pølsa. Når dette ikke nytter, ser hun ingen annen utvei at hun rett og slett bare burde la seg smitte, av ren sympati. Men når det viser seg at man alt har hatt den smittsomme barnesykdommen som baby, er det ikke annet å gjøre enn å utfordre sin aller største redsel. Det gjør Olivia og håper på det beste.

Det er en lekende tone i boken, og Linde koser seg virkelig med språket, noe som gjør den lett og gøyal å lese. Et eksempel på dette er beskrivelsen av Olivias søsters latter, den både rister, dirrer og kvekker på en gang.

Også bruken av store bokstaver som virkelig forstørrer de viktige tingene, fungerer utrolig bra. Linde får virkelig frem barnas egen måte å prate på på en herlig og uanstrengt måte. Samtidig er det en viktig undertone i «Menneskets beste venn», og forfatteren finner frem alvoret når det er nødvendig. Sammensuriet av det rare, det morsomme og det litt mer alvorlige er helt nydelig.

I tillegg inneholder boken et par, små illustrasjoner. Dette fungerer helt greit, men gir kanskje ikke så mye til eller fra. Her skulle jeg gjerne sett noen litt spenstige illustrasjoner dukke opp jevnt og trutt. Det hadde nok bare løftet boken enda mer.

Nei, vennskap er jammen ikke alltid bare enkelt. Dette er en herlig bok om å håndtere en vanskelig situasjon når et viktig vennskap står på spill. Her skrikes det høytlesningslektyre. Om ikke denne slår an på sengekanten, så vet ikke jeg.