Ny konsertarena kan løse problemer for flere

Ivar A. Nøttestad, Jakob Ip og Isabel Forné gleder seg til å få besøk av 5000 speidere fra hele Europa.

Speiderne skal arrangere treff for over 5000 ungdom fra hele Europa, men sliter med å finne stor nok plass i Stavanger-regionen. Et skikkelig konsertområde kunne vært løsningen.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden