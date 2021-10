Velkommen til cyberkrigernes verden

BOK: Bare delvis vellykket thriller fra en kald krig som aldri tar slutt.

Øystein Bogen har mangeårig erfaring som utenriksjournalist. Dette er hans første skjønnlitterære bok.

Marit Egaas Stavanger

Øystein Bogen: «Zetaviruset». Thriller. 347 s. Gyldendal.

Zetaviruset kan høres ut som en mutert variant av covid-19, men dette er noe helt annet. Vi skal til cyberkrigernes verden, og Zeta er et usedvanlig ondsinnet virus som kan trenge inn i et hvert kjent datasystem.

Mikhail «Misja» Borodin er programmerer og hacker i GRUs avdeling 26165 i Moskva og hovedansvarlig for å ferdigstille viruset. Misja er matematisk geni og datanerd og ble rekruttert av GRU da han var ferdig på universitetet. Etter noen vonde opplevelser i privatlivet, får han skrupler i forhold til det han holder på med og ønsker å hoppe av til Norge. Dersom dette lykkes, vil det være et skup uten sidestykke for norsk etterretning som ikke har hatt noen avhopper fra Russland siden 1951.

Plottet er som hentet ut av en spionthriller fra den kalde krigen, men med en stor forskjell. Krigen foregår nå i cyberspace, og målet er å lamme viktige samfunnsfunksjoner hos fienden.

Dette skjer noen år fram i tid, og forfatteren har moret seg med å skissere et nytt politisk landskap i Norge. Grønn folkefront har fått stor oppslutning ved siste valg og regjerer med Ap som støtteparti. En rekke uerfarne politikere har inntatt regjeringskontorene, med den karismatiske statsministeren Øyvind Myrbakken i spissen. Den norske e-tjenesten er vingeklippet etter Frode Berg-saken, og politiet, inkludert PST, har måttet tåle store nedskjæringer. Det er med andre ord mye som mangler for å gå i klinsj med den russiske bjørnen.

I Russland klamrer en gammel og syk Putin seg til makta, og han har utviklet brutale metoder for å fjerne sine politiske motstandere. Han har sågar sin egen private arme, i tillegg til de mektige etterretningstjenestene GRU, FSB og SVR. Også her er det mye som minner om den kalde krigen.

Øystein Bogen (f. 1969) er journalist i TV2 og har skrevet flere fagbøker om Russland, og han debuterer her som thrillerforfatter. Den tette og dramatiske historien om avhopperen Misja og hans norske hjelpere er helt klart bokas mest spennende del. Men i stedet for å utvikle denne historien og la oss bli kjent med personene, presenterer forfatteren et et omfattende persongalleri både på norsk og russisk side som tar oppmerksomheten vekk fra hovedhistorien.

Bogen har store kunnskaper om Russland, men det blir for mye informasjon og for mange personer. Det blir for svart hvitt. For denne forfatteren varer den kalde krigen fremdeles, og en overraskende rosenrød slutt passer ikke helt til bokas ellers dystre tema.