Dinklage kritisk til Disneys nyinnspilling av «Snehvit og de syv dvergene»: – Hva driver dere med?

«Game of Thrones»-skuespiller Peter Dinklage raser mot Disneys planer om å spille inn sin 1937-klassiker av en tegnefilm, «Snehvit og de syv dvergene», med levende skuespillere.

Peter Dinklage som Cyrano i den kommende kinofilmen, der Haley Bennett spiller hans store – og mye høyere – kjærlighet. Norsk premiere anslås til april.

NTB

Som Snehvit blir «West Side Story»-stjernen Rachel Zegler å se, mens Gal Gadot skal spille den onde stemoren og dronningen når innspillingen begynner i Storbritannia i mars.

Foreløpig er det ikke kjent hvordan filmstudioet vil løse hvordan originalhistoriens syv dverger skal fremstilles. Men Dinklage synes det er meningsløst å lage en nyinnspilling av akkurat dette eventyret, som han mener skildrer kortvokste på en gammeldags måte.

«Snow White»-tegning anno 1937, som amerikanske Library of Congress innlemmet i sin samling. Foto: AP

– Det er mye hykleri ute og går. Ikke for å fornærme noen, men jeg ble litt overrasket over hvor stolte de var da de castet en latinamerikanskættet skuespiller som Snehvit. Men de forteller fremdeles historien om «Snehvit og de syv dverger»! Ta et skritt bakover, lød oppfordringen fra Peter Dinklage til Disney da han gjestet WTF-podkasten , gjengitt i australske medier.

– Dere er progressive på én måte, men dere lager fremdeles den gammeldagse historien om syv dverger som lever i en grotte sammen. Hva driver dere med?

Peter Dinklage funderte i podkasten om at han kanskje ikke hadde snakket høyt nok i kampen for å fremme en mer respektfull fremstilling av kortvokste.

– Har jeg ikke oppnådd noe for å fremme saken fra min talerstol? undret den populære og prisbelønte skuespilleren – som denne våren blir å se også på norske kinoer i hovedrollen i «Cyrano». Der gir han den velkjente historien om Cyrano med den store nesen en vri: Poeten og sverdmesteren tror i stedet han er umulig å elske fordi han er kortvokst.

Dinklage sier i podkasten at han gjerne ser en «Snehvit»-versjon med «kul eller progressiv vri». Men å gjenfortelle det gamle Brødrene Grimm-eventyret slik det er på film i dag mener han altså «er meningsløst».

Dvergene var i originalhistorien navnløse, men Disney ga dem navn ut fra karakteristikker : Bashful (Blygen), Dopey (Minsten), Grumpy (Sinnataggen), Happy (Lystig), Sleepy (Søvnig), Doc (Brille) og Sneezy (Prosit).

Animasjonsklassikeren «Snehvit og de syv dvergene» var Walt Disneys første langfilm, og er karakterisert som «verdens beste animasjonsfilm», ifølge Disney-selskapet – som lar dvergene, her Grumpy, pryde hovedkvarteret i California. Men nå reagerer den kortvokste skuespillerkjendisen Peter Dinklage mot liveaction-planene for «Snehvit».