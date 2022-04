Samfunnets søppelsekk

Ta et dypdykk i det verste samfunnet har å by på. Du kommer ikke til å angre.

The Good The Bad And The Zugly, originalt fra Hadeland, er tilbake med sitt sjette album. De fortsetter i samme spor, og bra er det.

Stella Marie Brevik Journalist

The Good The Bad And The Zugly: «Research and destroy» (Fysisk Format)

Zugly er ikke de beste vennene man kan ha. Du kjenner typene. Høylytte og frekke i kjeften. Smartere enn alle andre, troller rundt. Pirker borti enhver skavank og usikkerhet. Finner ditt såreste punkt og lager vitser på rekke og rad. Oppfører seg forferdelig på fylla. Havner alltid i trøbbel. Totalt skamløse, men du fortsetter å henge med dem.

Hvorfor?

Fordi de er ærlige. Og fordi det aldri noensinne blir kjedelig, selv om du vet at byturen alltid ender i slåsskamp eller kvalme.

Gode nok som de er

Undergrunnspønkerne fra Hadeland har nådd overflaten, men fortsetter sin originale satire av samfunnet de (nå) er en del av.

Fortsetter de i samme spor, var første spørsmål som dukket opp da første singel fra plata - «Nostradumbass» - ble sluppet på nyåret. Svaret ligger i tittelen og kom klart frem allerede i pressemeldingen:

I en tid hvor alle skal optimalisere seg selv ved å forandre og fornye seg, føler Zugly seg «gode nok som de er» og kjører på med samme oppskrift som alltid.

Høres kanskje kjedsommelig ut, men adjektivet har så langt ikke passet til bandet. Og jeg blir heller ikke mett på «Research and destroy».

Scandirock

Zugly er et hardbarka pønkband i sjela, men seiler under scandirocken. Altså drivende, melodisk pønk med røttene godt nedi den klassiske rocken. Andre kjente navn innen sjanger er Turboneger og Gluecifer, men kan også være nyttig å se for seg Thin Lizzy på speed.

Fra start til slutt er «Research and destroy» teknisk plettfri. Bandet er så stramt det kan få blitt, og vokalist Ivar Nicolaisen har ingen problemer med å holde følge.

Han har styrt skuta siden album nummer to. Hans karakteristiske vokal, som er vanskelig å beskrive (en blanding av fortrengt skrik og motvillig tale fra halsens dyp?), har som regel vært manisk og kontant, ispedd growling der det har passet. Ennå tilfellet, men på bandets sjette har flere refreng blitt mer allsangvennlige. Zugly er her, i visse passasjer, mer like Turboneger enn vintage Zugly. En utvikling der eneste konsekvens blir mer spilletid på radio – og muligens mer dynamiske moshpits.

Mulig brannfakkel, men man kan også høre påvirkning fra det nyeste av Nicolaisens andre band, Kvelertak, i riffene. Spesielt merkbart på smarte «Nostradumbass» og sistesporet «Here come the waterworks». Sistnevnte har også spor etter Silver – et av Nicolaisens tidligere band. En låt som er mer melankolsk enn noe annet fra bandet.

Referansene er også mange, sikkert flere enn jeg innser. The Stooges, Steve Winwood, Blink-182 og The Ramones er blant dem som får nikk.

Gullbelagt søppel

Zugly skinner fra alle vinkler, men tekstene er prikken over i-en.

«Research and destroy» er samfunnets søppelsekk. Tolk det i absolutt beste mening. Samfunnsatrie som hogger i tidsånden og sparker der det gjør mest vondt. Tematisk strekker universet seg fra kompiser som blir streite og flytter til Bogafjell, selvrealisering og PTSD etter PT-timer, til hevnporno, fuckboys og verdens undergang. Alle problemer er like store i Zuglys verden – og det meste er et problem.

For å konkludere: Zugly tillater oss å le høyt mens verden går til helvete.

«Research and destroy» kunne man sikkert skrevet en master om. Bandet fortsetter kanskje i samme spor, men overrasker ennå (blåsere på åpningslåten? Ja vel).

Dette er et album som fortjener lytt etter lytt.

Beste spor: «Bridge and tunnel guy», «The PKA took my money away», «Diet 1–2–3»

Fakta The Good The Bad And The Zugly Pønkband fra Hadeland som startet i 2011.

Ivar Nikolaisen, kjent fra både Kvelertak og Silver, er vokalist og frontmann. Eirik Melstrøm er gitarist sammen med Kim Skaug, Magne Vannebo finner vi på trommer og Lars Gulbrandsen på bass.

Bandet vant Spellemannprisen i 2018 (rock) for tredjealbumet «Misanthropical house». Debutalbumet, «Hadeland hardcore» og «Algorithm & blues» fra 2020 er også blitt nominert i samme kategori. Les mer