Intriger og begjær i krigens skygge

Velskrevet hardkokt krim fra det norske eksilmiljøet i Stockholm.

Kjell Ola Dahl har utgitt en rekke kriminalromaner og er oversatt til flere språk.

Marit Egaas Stavanger

Kjell Ola Dahl: «Lazarus». Krim. 381 sider. Aschehoug.

Det okkuperte Norges legasjon i Stockholm er en perfekt bakgrunn for en kriminalroman. Her bedrives etterretning og kontraspionasje, kartlegging av nazister og overvåking av såkalte opposisjonelle, det vil si kommunister.

Jomar Kraby er en fallert poet og samfunnsdebattant som tar et oppdrag for norske myndigheter i håp om at dette kan gi næring til hans penn. En viktig norsk kurer er skutt ved grensen og forlatt, noe som tyder på at en sivilist står bak. Kan Kraby nøste i saken og finne ut hva som er skjedd, og helst også oppspore viktige dokumenter som kureren hadde med seg?

Samtidig som vi følger etterforskningen, blir vi kjent med det norske eksilmiljøet der intriger og begjær regjerer. Kontrastene er store mellom det okkuperte Norge og Stockholm der livet går nesten som normalt, og der tyskere og russere opererer side om side med svenske og norske myndigheter.

Persongalleriet er variert, men domineres av tøffe menn og vakre kvinner. En av personene som trer spesielt tydelig fram, er Kai Fredly, kommunist og sjømann med bakgrunn fra den spanske borgerkrigen. Men broren hans Atle, som nettopp er blitt drept av en rottejeger, var en svoren nazist, og noen mener også Kai har skiftet side. Navnene deres ligger uansett så nær opp til bibelens Kain og Abel at det neppe er tilfeldig.

Inspirasjonen fra hardkokte kriminalromaner og filmer som «Den tredje mann» er tydelig, men forfatteren nøyer seg ikke med det, han videreutvikler sjangeren. Han er nøye med detaljene, noe som gjør det hele veldig autentisk. I tillegg til det glamorøse eksilmiljøet på restaurant Anglais, møter vi også fortvilede norske flyktninger, og fattigfolk, svette, skitt og dårlig mat.

Personene som ved første møte ser ut til å være nokså endimensjonale, bygges ut til å bli mennesker av kjøtt og blod som strever med livet og alle de vanskelige valgene de må ta. Flere av kvinnene trer også fram etter hvert og viser seg å være langt mer enn pynt. Klasseperspektivet ligger under hele tiden, og jammen dukker ikke den russiske ambassadør Alexandra Kollentaj opp i en uforglemmelig scene mot slutten.

Kjell Ola Dahl debuterte i 1993 med «Dødens investeringer» som var første bok i serien om etterforskerne Gunnarstranda og Frølich. Han har fått Rivertonprisen to ganger, sist for «Kureren» i 2015, som også har handling fra krigen. I denne boka loser han personene gjennom en velkonstruert intrige med et poetisk og vakkert språk. Dette er ingen pageturner for den spenningssøkende leser, men en interessant og vellykket litterær krim med en rekke referanser både til litteratur, historie og bibelhistorie.