Ikke vært moderne siden Tokio Hotell

PLATE: Emo-rocken lever videre, åpenbart. Men at den er fornyet, skal ingen påstå.

De bergtog undertegnede under fjorårets Eurovision. Blind Channel er ute med plate.

Jonas Vikingstad Journalist

Blind Channel: «Lifestyles of the sick & dangerous» (Century Media)

Man kan si hva man vil om Eurovision Song Contest. Men at det er en yndet scene for kontinentets rockeband, er i beste fall en overdrivelse. Men med svært ujevne mellomrom glimrer et land til å sender et knallhardt innslag. Våre gode naboer i Finland har i mange år vært premissleverandøren for det som er å finne av rock i konkurransen. Lordi er både det beste og mest kjente innslaget.

Men i fjorårsutgaven slo finnene til igjen med Blind Channel. Det var kjærligheten til Linkin Park som gjorde at de i 2013 startet sin egen gruppe.

Etter at de i 2021 fikk en meget respektabel sjetteplass, i mylderet av europop og glitter, har forventningene vært høye til hva de skulle levere på sin kommende plate.

Gjennom «Lifestyles of the sick & dangerous» kommer gjengens sterke kjærlighet til Linkin Park frem. I tillegg er denne platen for deg som ikke skyr Bring Me The Horizon.

Åpningen er akkurat litt for hard for å være med i en High School Musical-film, men det er ikke mye om å gjøre. Det er litt for barnslig og gutteaktig til å være en gruppe bestående av menn på nesten 30 år.

«Dark side» er imidlertid en slager. Dette er sporet som ga Finland sjetteplass i fjorårets Eurovision. Barnsligheten erstattes med fyrig og ektefølt vrede.

Vokste du opp på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, har du utvilsomt allerede hørt «Don’t fix me». «Jeg er død på innsiden», insisterer vokalist Joel Hokka. Joda, «det er greit å ikke ha det greit», men dette har ikke vært moderne siden Tokio Hotell.

«Balboa» tar for seg de mer voldelige rap/pop-tendensene som gruppen rendyrket tidligere i karrieren, ispedd melodiøse refreng. Det er et svært forfriskende innslag.

Det er overraskende mye følelser i dette ellers mutte folkeslaget. Dette er tross alt landet som har fostret opp både HIM, Nightwish og The Rasmus. Da bør man gjerne ikke la seg overraske over Blind Channels behov for å vise både undertegnede og hele verden en langefinger.

Stort sett fungerer det, om man ikke blir for pinlig berørt av tekstene til å nyte det.

Beste spor: «Dark side» og «Balboa»