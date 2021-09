Britney Spears beroliger fansen etter Insta-slettingen – sender en hilsen via Twitter

At Britney Spears forsvant brått fra Instagram har skapt overskrifter verden rundt. Nå beroliger hun selv fansen.

Ha det, Instagram: Britney Spears skal bare ha tatt en pause for å feire forlovelsen, hevder hun selv – på Twitter.

NTB

Tirsdag kveld norsk tid kom det en forklaring. Da skrev Britney Spears på Twitter-kontoen sin, som hun ikke hadde postet noe på siden juli:

«Ikke bekymre dere, folkens … tar bare en liten pause fra sosiale medier for å feire forlovelsen min. Tilbake snart», lød det, prydet med emojier av roser, blunkefjes, stjerner, slengkyss og en forlovelsesring.

En anonym kilde angivelig nær Britney Spears sier til People at hun bare «tar en pause, slik mange kjendiser gjør»:

– Det var hennes avgjørelse, og ikke noe annet burde leses inn i det. Hun er på et bra sted nå, både rettslig og personlig, uttalte kilden til kjendisnettstedet.

Et annet nettsted, TMZ , byr på flere anonyme uttalelser – om at Britney Spears ønsker å holde en lav profil i de to ukene som gjenstår før en ny høring i rettssalen. Det skal angivelig ha rådet en viss bekymring i Britney-leiren at noen av Instagram-innleggene røpet litt for mye. Bokstavelig talt – siden et av dem viste en toppløs Spears. Dette var folkene rundt henne redd for ikke skulle bli like godt mottatt av dommeren, skriver TMZ.

Den nye høringen er 29. september.