Baldwin sier hjertet hans er knust etter dødsulykke på filmsett

Skuespiller og produsent Alec Baldwin kaller den dødelige skyteepisoden på filmsettet for en tragisk ulykke.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Baldwin sier på Twitter fredag at han samarbeider fullt ut med politietterforskningen for å finne ut hvordan tragedien kunne skje.

– Det finnes ikke ord for å beskrive sjokket og sorgen etter den tragiske ulykken som tok livet av Halyna Hutchins, en kone, mor og vår dypt beundrede kollega, tvitrer Baldwin.

– Hjertet mitt er knust når jeg tenker på hennes mann, sønnen deres og alle som elsket Halyna, tilføyer 68-åringen.

Filmfotografen Hutchins ble drept, og regissøren Joel Souza ble såret under innspillingen av westernfilmen «Rust» i New Mexico i USA torsdag.

Sheriffens kontor i Santa Fe har sagt at Hutchins og Souza «ble skutt da et rekvisittvåpen ble avfyrt av Alec Baldwin». Det er for tidlig å fastslå hva slags type patroner som ble brukt, ifølge politiet.

En talsperson for Baldwin, som er både produsent og skuespiller i filmen, har sagt at det skjedde en ulykke da han avfyrte rekvisittvåpenet med løspatroner.