«Bohemian Rhapsody» beste dramafilm under Golden Globe

Rami Malek fikk prisen som beste mannlige dramaskuespiller for sin tolkning av Freddie Mercury i nettopp «Bohemian Rhapsody». Dermed vant filmen begge prisene den var nominert til.

– Takk til Freddie Mercury for all gleden. og for å ha vist oss kraften som ligger i å omfavne sitt sanne jeg. Denne er til deg, sa Malek og dediserte prisen til Queen-vokalisten som døde av aids-relatert sykdom i 1991, bare 45 år gammel.

Glenn Close vant prisen som beste kvinnelige dramaskuespiller for sin innsats som Joan Castleman i «The Wife».

Film- og TV-prisen, som stemmes av den utenlandske presselosjen i Hollywood, ble denne helgen delt ut for 76. gang. Golden Globe regnes som en av de gjeveste filmprisene og gir ofte en pekepinn om hvilke filmer som kommer til å gjøre det bra på Oscar-gallaen neste måned.

Ingen storeslem

Selv om «Bohemian Rhapsody» stakk av med to av de gjeveste prisene, var det ingen filmer som skilte seg ut med noen storeslem, slik det har vært i enkelte år. «Green Book» fikk to av de fem prisene filmen var nominert til: beste komedie eller musikal og beste mannlige birolle. Det ble derimot ingen dansk Golden Globe til Viggo Mortensen for hovedrollen.

«The Favourite» var også nominert i fem kategorier, men endte opp med prisen for beste kvinnelige hovedrolle i komedie eller musikal. Den gikk til Olivia Colman for sin tolkning av britiske dronning Anne på tidlig 1700-tallet. Colman er for øvrig snart aktuell som en annen britisk dronning, nemlig Elizabeth II i den kommende tredje sesongen av «The Crown».

En av favorittene i år var «A star is born», som også var nominert i fem kategorier. I likhet med «The Favourite» måtte den ta til takke med én pris. Lady Gaga vant for beste sang – «Shallow» – en pris hun delte med Mark Ronson, Anthony Rossomando og Andrew Wyatt.

Vertinne og vinner

Mexicanske «Roma» fikk flere priser denne kvelden, inkludert beste fremmedspråklige film og regiprisen til Alfonso Cuarón.

Andy Samberg og Sandra Oh var vertskap for søndagens seremoni, og for Oh ble det en ekstra hyggelig kveld. Ikke bare er hun den første kvinnen med asiatisk bakgrunn som har ledet en Golden Globe-utdeling, hun var også en av kveldens vinnere. Oh fikk prisen som beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie for sin innsats i «Killing Eve».

Takket Satan

Flere kommentatorer påpekte at årets utdeling var forholdsvis lite politisk, men Christian Bale fikk inn et stikk da han tok imot prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie.

– Jeg vil takke Satan for å ha gitt meg inspirasjon til hvordan jeg skulle spille denne rollen, sa Bale, som spilte USAs tidligere visepresident Dick Cheney i filmen «Vice». Filmen var for øvrig nominert i seks kategorier, flere enn noen andre i år, men det ble med den ene prisen.

På forhånd var det kjent at skuespillerveteran Jeff Bridges kom til å få hedersprisen Cecil B. DeMille Award for sin livslange innsats for film. Under årets utdeling ble det for første gang også utdelt en lignende pris for fjernsyn. Prisen gikk til – og ble oppkalt etter – Carol Burnett. Komikeren og skuespilleren fikk for øvrig sin første Golden Globe allerede i 1968.

Årets viktigste Golden Globe-vinnere

* Beste dramafilm: «Bohemian Rhapsody» . De øvrige nominerte var: «Black Panther», «BlacKkKlansman», «If Beale Street Could Talk» og «A Star Is Born».

* Beste komedie/musikal: «Green Book» . De øvrige nominerte var: «Crazy Rich Asians», «The Favourite», «Mary Poppins Returns» og «Vice».

* Beste dramaserie: «The Americans» (FX) . De øvrige nominerte var: «Bodyguard» (Netflix), «Homecoming» (Amazon), «Killing Eve» (BBC America) og «Pose» (FX).

* Beste regi: Alfonso Cuarón («Roma ») . De øvrige nominerte var: Bradley Cooper («A Star Is Born»), Peter Farrelly («Green Book»), Spike Lee («BlacKkKlansman») og Adam McKay («Vice»).

* Beste avgrensede TV-serie: «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» (FX) . De øvrige nominerte var: «The Alienist» (TNT), «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» (FX), «Escape at Dannemora» (Showtime), «Sharp Objects» (HBO) og «A Very English Scandal» (Amazon)

* Beste TV-komedie: «The Kominsky Method» (Netflix) . De øvrige nominerte var: «Barry» (HBO), «The Good Place» (NBC), «Kidding» (Showtime) og «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon).

* Beste kvinnelig skuespiller i dramafilm: Glenn Close («The Wife») . De øvrige nominerte var: Lady Gaga («A Star Is Born»), Nicole Kidman («Destroyer»), Melissa McCarthy («Can You Ever Forgive Me?») og Rosamund Pike («A Private War»).

* Beste kvinnelig skuespiller i komedie/musikal: Olivia Colman («The Favourite») . De øvrige nominerte var: Emily Blunt («Mary Poppins Returns»), Elsie Fisher («Eighth Grade») Charlize Theron («Tully») og Constance Wu («Crazy Rich Asians»).

* Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie: Sandra Oh («Killing Eve») . De øvrige nominerte var: Caitriona Balfe («Outlander»), Elisabeth Moss («The Handmaid's Tale»), Julia Roberts («Homecoming») og Keri Russell («The Americans»).

* Beste kvinnelige skuespiller i avgrenset dramaserie: Patricia Arquette («Escape at Dannemora») . De øvrige nominerte var: Amy Adams («Sharp Objects»), Connie Britton («Dirty John»), Laura Dern («The Tale») og Regina King («Seven Seconds»).

* Beste kvinnelige skuespiller i TV-komedie eller musikal: Rachel Brosnahan («The Marvelous Mrs. Maisel») . De øvrige nominerte var: Kristen Bell («The Good Place»), Candice Bergen («Murphy Brown»), Alison Brie («GLOW») og Debra Messing («Will & Grace»).

* Beste mannlige skuespiller i dramafilm: Rami Malek («Bohemian Rhapsody») . De øvrige nominerte var: Lucas Hedges («Boy Erased»), Bradley Cooper («A Star Is Born»), Willem Dafoe («At Eternity's Gate») og John David Washington («BlacKkKlansman»).

* Beste mannlige skuespiller i komedie/musikal: Christian Bale («Vice») . De øvrige nominerte var: Lin-Manuel Miranda («Mary Poppins Returns»), Viggo Mortensen («Green Book»), Robert Redford («The Old Man & The Gun») og John C. Reilly («Stan & Ollie»).

* Beste mannlige skuespiller i dramaserie: Richard Madden («Bodyguard») . De øvrige nominerte var: Jason Bateman («Ozark»), Stephan James («Homecoming»), Billy Porter («Pose») og Matthew Rhys («The Americans»).

* Beste mannlige skuespiller i avgrenset dramaserie: Darren Criss («The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story») . De øvrige nominerte var: Antonio Banderas («Genius: Picasso»), Daniel Bruhl («The Alienist»), Benedict Cumberbatch («Patrick Melrose») og Hugh Grant («A Very English Scandal»).

* Beste mannlige skuespiller i TV-komedie eller musikal: Michael Douglas («The Kominsky Method») . De øvrige nominerte var: Sacha Baron Cohen («Who Is America»), Jim Carrey («Kidding»), Donald Glover («Atlanta») og Bill Hader, «Barry».

* Beste fremmedspråklige film: «Roma» (Mexico) . De øvrige nominerte var: «Capernaum» (Libanon), «Girl» (Belgia), «Never Look Away» (Tyskland) og «Shoplifters» (Japan).

* Beste animasjonsfilm: «Spider-Man: Into the Spider-Verse» . De øvrige nominerte var: «Incredibles 2», «Isle of Dogs», «Mirai» og «Ralph Breaks the Internet».

* Beste Filmmusikk: Justin Hurwitz («First Man») . De øvrige nominerte var: Marco Beltrami («A Quiet Place»), Alexandre Desplat («Isle of Dogs»), Ludwig Göransson («Black Panther») og Marc Shaiman («Mary Poppins Returns»).