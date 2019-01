Vrangforestilling om usynlige menn og jomfrufødsel

Tidligere har Vrangforestilling tatt for seg litterære klassikere som Ibsens Peer Gynt, Hamsunds Sult og Garborgs Haugtussa, nå har gruppen blitt inspirert av en billedbok skrevet av Erlend Loe.

– Hvis man har lyst til å le, burde man ta turen, sier produsent Maria Drangeid.

Loe forteller om José som bor inni øret til Maria, jenta som han er kolossalt forelsket i.

– I boken gjør José alt han kan for at Maria skal ha det bra, sier Drangeid.

Historien eskalerer da Maria på magisk vis blir gravid. Kanskje det allerede høres kjent ut?

Forelsket i skjul

Boken er illustrert av kunstneren Kim Hiorthøy, Vrangforestilling har fått samme mann til å komponere musikken til teaterstykket.

– Vi velger å jobbe med ting som inspirerer oss, sier Drangeid om stykket. - I tidligere oppsetninger har vi vært mer knyttet til selve historien, mens her har vi vært friere. Vi har valgt å ta tak i tematikken som går på forelskelse og ensomhet.

For boken om Maria og José er egentlig en voksenbok, tross mengden bilder. Vrangforestilling har valgt å sette en aldersgrense på 10 år da de fremfører sin versjon av fortellingen.

– José pleier å spille cello i Marias øre om kvelden, slik at hun skal få sove godt, men hun vet jo ikke at han eksisterer, forteller Drangeid.

De har i forkant av forestillingen på Tou, turnert i Norge gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS).

– Vi fikk oppdraget av DKS før forestillingen var ferdig, nå har vi har spilt for barn på 5. til 7. trinn. Det har gått veldig bra, det blir mye flau fnising da, tror forelskelse er en stor del av livet i den alderen, påpeker Drangeid.

Vrangforestilling

Lekent teater

Vrangforestilling beskriver seg selv som et lekent teater, som brenner for det de gjør. Å være en friteatergruppe kan være krevende. Man må gjøre mye selv, alt fra søknader til produksjon.

– Å jobbe med en forestilling krever mye jobb i forkant og noen ganger kan det hele plutselig være over på to dager, sier Drangeid. - Mens med DKS får stykket spille videre, noe som gjør at forestillingen hele tiden får lov til å vokse. Å jobbe med DKS betyr også at vi kan jobbe mer med selve teateret, og mindre med alt annet.

Fakta: Medvirkende i Maria og José Regi: Joakim Borgen Skuespillere: Eirin Schou Fævelen, Malin Landa, Lars August Jørgensen Lysdesigner: Martin Myrvold Komponist: Kim Hiorthøy Produsent: Maria Drangeid

Maria og José har også fått pengestøtte fra Kulturrådet og Stavanger kommune.

Billigere enn en Club Sandwich

Vrangforestilling ble født i Stavanger, nå som de har turnert den siste tiden setter gjengen pris på å komme hjem.

– Folk stiller opp på Tou, det gjør at vi har lyst til å komme tilbake, og vi er veldig glade for at vi får spille der også.