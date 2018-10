«For mye av det gode»

1 2 3 4 5 6

Jaakko Eino Kalevi: "Out of touch" (Weird World)

«Out of touch» er 34-åringens femte soloalbum, en fortelling om det å logge seg av og hengi seg til en «blissed out» tilstand.

Det er inspirert av Kalevis opphold i vakre, varme Athen. Det høres behagelig ut på en hektisk og våt oktoberdag. Men jeg lar meg ikke henføre helt av finnens drømmediscopop, for albumet låter uferdig og retningsløst. Det skjer mye bra, men det skjer for mye.

Oppløftende «Emotions in motion» utmerker seg med deilig driv og en snasen saksofonlyd. I tillegg til å skrive og produsere platen, spiller Kalevi denne gang alle instrumentene selv. Da er det kanskje vanskelig å drepe sine darlings.

Høydepunktet kommer sent, men godt. «People in the centre of the city» er en akkurat passe cheesy og 80-tallstung popperle. Ikke veldig original for å si det mildt, men herlig neonfarget og farlig forlokkende. Merk den strålende basslinjen, som jeg mistenker kan være inspirert av Kalevis tidligere jobb som trikkefører.

Beste spor: «Emotions in motion», «People in the centre of the city».