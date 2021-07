Oppsiktsvekkende svakt

FILM: Jeg kan knapt huske å ha sett en så dårlig film med så store navn: Manus er elendig. Humoren fraværende. Skuespillerne prøver for hardt.

Salma Hayek som blondine på bar like før en ny liten voldsorgie bryter ut i oppsiktsvekkende svake «Hitman’s Wife Bodyguard».

Tarald Aano Redaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Hitman's Wife's Bodyguard. Med: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas og Morgan Freeman. Regi: Patrick Hughes. USA 2021. 100 minutter.

Her er et råd til folk som frivillig utsetter seg for denne filmen – løs følgende oppgave i håp om å unngå den verste irritasjonen: Hva er det mest av underveis, ordet «fuck» i ulike varianter og kombinasjoner, eller døde kropper?

Dette er altså actionkomedien i det som kanskje blir en slags Bodyguard-serie. Første film ble mottatt med et skuldertrekk av Aftenbladets anmelder, og denne er antakelig enda verre. Samtidig er den et godt eksempel både på at det finnes penger i tanketom voldshumor, og at solide skuespillere stiller opp på nesten hva det skal være bare betalingen kommer.

Sjelden har så dyktige skuespillere levert så svakt: Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Salma Hayek og Ryan Reynolds.

Denne gang er den sertifiserte og på alle måter skikkelige livvakten (Ryan Reynolds) på en slags mental ferie. Den varer selvsagt nøyaktig tjue sekunder før jobben og fortiden innhenter ham, og derfra og ut han i et motvillig kompaniskap med leiemorderen (Samuel L. Jackson) og hans kone (Salma Hayek). Sammen skal de bekjempe den digitale skurken (Antonio Banderas) som kan ødelegge store deler av den vestlige sivilisasjon.

Det blir eksplosjoner, biljakter, skyting, harde never, sexy damer og kjappe replikker av dette opplegget, og stuntbudsjettet har åpenbart vært romslig. Men det er oppsiktsvekkende hvor lite bakfolket har fått ut av mannskap og budsjett. Har du sett fire actionkomedier i ditt liv, blir du ikke overrasket en eneste gang i løpet av filmens pinefulle 100 minutter. Selv ikke referansene til andre filmer funker, men blir bare billig bortforklaring av manglende fantasi. Det som kunne vært elegant satire, blir banale blødmer. Det som kunne vært selvironisk skuespill, blir pinlige parodier uten sjarm. Det synes som om de også synes dette er en lidelse, og overkompenserer på alle vis.

New York Times’ anmelder, som er noe mindre kritisk enn jeg er, skrev at filmen flørter skamløst med publikums reptilhjerner før hun la til at «Amerikansk actionkomedie ser på oss alle som reptiler.»

De av oss som har lyst å bruke også litt andre deler av hjernen, ser en historie uten spenning og overraskelser, et manus der åpenbare mangler er forsøkt erstattet med barnslig begeistring for bannskap, og der du må bruke exelark for å telle antall ofre.

Styr unna.