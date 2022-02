Lettbeint eventyr-action på tomgang

Noen ganger er det best å la spill være spill uten å prøve å hale en film ut av det. «Uncharted» er morsommere på Playstation enn på kino.

Mark Wahlberg og Tom Holland fungerer godt som langfingrede eventyrere, men filmen er ikke det helt store.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Uncharted

Skuespillere: Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Antonio Banderas. Sjanger: Action / Eventyr. Regi: Ruben Fleischer. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år.

For rundt et tiår siden oppsto en diskusjon om hvorvidt tv-spillfiguren Nathan Drake egentlig var en psykopat. Fyren drepte jo hauger og lass med folk, tilsynelatende uten at det gikk inn på ham i det hele tatt. Slik man jo gjerne gjør hvis man er hovedpersonen i et spill som handler om å eliminere fiender, manøvrere seg gjennom ugjestmilde miljøer og løse gåter for å finne en skatt.

I filmversjonen har de - forståelig nok - konstruert en hovedperson som er hakket mer realistisk og sympatisk, selv om han fortsatt er en simpel tjuvradd. Tom Holland spiller Nathan på starten av hans actionhelt-karriere, mens Mark Wahlberg er den eldre mentoren Sully. Wahlberg er det som vanlig krevende å ta på alvor, og tonen her er da også av den semi-humoristiske, lettbeinte sorten.

Filmen handler om at dette tospannet vil ha klørne i en verdifull artefakt, som igjen skal sette dem på sporet av en fantastisk, skjult skatt. Denne er det naturlig nok flere som kunne tenkt seg, så det fører til endeløse actionscener i en modernisert Indiana Jones-stil.

Det funket veldig fint som spill, hvor den bakenforliggende historien strengt tatt ikke framsto som spesielt mye annet enn et rammeverk for å kunne klatre, hoppe og plaffe i vei gjennom godt koreograferte scener. Og historien har ikke fått spesielt mye mer kjøtt på beinet når man har skiftet medium. I filmversjon framstår «Uncharted» som et sjelløst og uoriginalt eventyr, totalt blottet for originalitet og overraskelser. Absolutt egnet som hjernedød underholdning, med mange kule og spektakulære actionsekvenser. Men ikke forvent mer enn akkurat det.